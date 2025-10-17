馬英九贈8字墨寶勉勵　鄭麗文：倍感溫暖

馬英九題字“麗文同志留念，世代接棒、同行致遠”勉勵鄭麗文。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台北10月17日電／中國國民黨主席選舉18日投票，候選人鄭麗文今天中午拜會馬英九，馬英九題字“麗文同志留念，世代接棒、同行致遠”勉勵。鄭麗文17日下午在臉書發文表示，馬英九鼓勵她，完成世代接棒的重大任務，同時，若當選主席，要發揮最高的智慧，以包容促進黨內團結。因為任重道遠，大家並肩同行，團結一心，國民黨才能走得更遠。鄭麗文說，收到老長官對她的加油打氣，讓她倍感溫暖。



鄭麗文說，還記得當年馬英九邀請她擔任國民黨文傳會主委時，曾經對她說，一看到她就想到“亞馬遜的女戰神”；今天馬英九看到她，也不改幽默的說：“你又長高啦！下次不要長這麼快！”



鄭麗文表示，馬英九一開始就關心明天就是選舉投票日了，她參選主席的選情，接著，馬英九再三的叮嚀她，擔任黨主席之後要積極推動兩岸的交流，尤其是兩岸青年的交流。馬英九強調年輕人之間的友誼最是純粹而可貴，只要來過台灣的陸生，一定會愛上台灣，下一代一定要常來常往，兩岸才有前途，這對兩岸的和平至關重要。



鄭麗文提到，馬英九希望在九二共識的基礎上，兩黨能夠恢復馬政府時期的國共交流互動。馬英九也提醒她，未來擔任黨主席一定要積極開放陸生來台、促進青年交流，選舉期間也可以邀請陸生來台觀選。



鄭麗文說，兩岸局勢之所以這麼緊繃，都是因為賴清德高唱“兩國論”，民進黨甚至還提出台灣地位未定論，自我否定“中華民國”的存在，不但愚不可及而且嚴重傷害台灣，馬英九也說，我們的先輩以無數血淚換得抗戰勝利、光復台灣，賴清德竟然稱抗戰為“終戰”，這是我們無法接受的、令人痛心。正因如此，國民黨的責任更加重大，未來必須撥亂反正。



鄭麗文表示，對於這一次她挺身而出參選中國國民黨黨主席，馬英九親自提筆寫下“世代接棒，同行致遠”八字墨寶贈與她。馬英九鼓勵她，完成世代接棒的重大任務，同時，若當選主席，要發揮最高的智慧，以包容促進黨內團結。因為任重道遠，大家並肩同行，團結一心，國民黨才能走得更遠。



鄭麗文說，感謝馬英九！收到老長官對她的加油打氣，讓她倍感溫暖。



鄭麗文最後強調，距離投票只剩下十幾個小時，她也呼籲所有黨員同志積極踴躍的參與投票，每一張選票對她都非常的珍貴，對她都非常的重要，希望所有黨員同志與麗文並肩同行，贏得2028大選，國民黨光榮重返執政！