民進黨指國民黨反防務預算　最惡的敵人

綠委吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／“立法院”院會17日三讀通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案”，民進黨政策會執行長，“立委”吳思瑤表示，藍白衹有普發現金的部分不敢刪減，其餘被砍預算有9成是“國土安全”經費，國民黨全黨上下反對強化“國防”，一再阻礙“國安”，“藍白就是台灣‘國防′最大的漏洞，最惡的敵人”。



韌性特別預算，歲出共編列新台幣5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。



新任民進黨政策會執行長吳思瑤今日親上陣表示，5500億預算總計被刪除52億9870萬，凍結55億元，藍白衹有普發現金的部分不敢刪減，其餘被砍預算有9成是“國土安全”經費，更痛批國民黨新任主席明出爐，但反對“國防”預算卻有志一同。



吳思瑤表示，國民黨新任主席明天就要產生，6位參選者吵翻天，但反對“國防”預算佔比提升卻是有志一同，從黨中央到“立院”黨團，國民黨全黨上下反對強化“國防”，一再阻礙“國安”，“藍白就是台灣‘國防′最大的漏洞，最惡的敵人”。



吳思瑤說，韌性特別預算“立院”今天終於通過了，但一則以喜一則以憂，不要被普發現金沖昏頭，藍白又砍“國防”預算，5500億預算中總計被刪除52億9870萬，凍結55億元，其中被砍的預算有96%是“國土安全”經費。



吳思瑤指出，藍白衹有普發現金的部分不敢刪減，其他挺產業、顧民生、挺弱勢的預算都逃不過被砍或凍結的命運，尤其“國防”預算有高達50億遭刪除，受害最重，藍白自毀“國家安全”不是新鮮事，“逢‘國安′必砍，藍白有夠合”。