辭職2個月有下一步？林右昌：逐步有答案

辭職2個多月的林右昌表示，透過自我沉澱反省、走訪各地，心中逐步有了方向與答案。（林右昌UChange臉書） 中評社台北10月17日電／原被視為新北市長熱門人選之一的林右昌，自大罷免戰敗請辭民進黨秘書長後，鮮少浮出版面。他17日突然在臉書發文表示，請辭至今已兩個多月，現在的他沒有任何的職位與身份，曾自問“在當前政經局勢下，我能夠為台灣貢獻些什麼”？而透過這陣子的自我沉澱反省、走訪各個地方，心中逐步有了方向與答案。



林右昌17日在臉書發文表示，請辭至今已經兩個多月了，在這段時間裡我沉澱反省，讓思緒更加澄淨清明，非常感謝大家的關心、鼓勵與鞭策，滿滿的感恩！！眼前的困難與挑戰的確很多，但抱怨並不會解決問題；指責他人，更無法帶來進步與改變。



林右昌說，最大的敵人與障礙，永遠都是自己，而不是別人！惟有當我們能夠誠實面對自己的不足與懦弱，才是真正自我改造與蛻變的開始。不過，這道理說來簡單，但要做很不容易，需要的是智慧與勇氣！



林右昌回憶，擔任公職這二十多年來，從府院黨的幕僚，從市長、部長再到黨秘書長，這是極其難得的際遇，非常感恩有那麼多民主前輩的栽培，更感謝大家一直以來的支持！由於一個職務接著一個，而每個職務都是一份責任，幾乎沒有什麼喘息充電的空檔。因此，目前這段時間對非常寶貴，他非常珍惜且喜悅。現在的他沒有任何的職位與身份，很是海闊天空、自由自在，所以近來我最常做的事情就是放空自己，到處去走走、看看、聽聽。



林右昌提及，最近比較常去菜市場買菜，順便跟熟識的賣菜阿婆，閒話家常；也順道聽聽修摩托車的師傅吐吐生活上的苦水；還在搭車時聽計程車司機氣憤地分析政情，綠的、藍的、白的通通罵進去！他參訪了一些傳產中小企業，在工廠聽黑手頭家們講他們的辛苦與難題。有的轉型成功走出新路，但有更多是岌岌可危快撐不下去。雖說任何時候都有失敗與成功，但每家工廠背後都是一個個家庭，而且更多時候是民進黨的死忠支持者。



林右昌說，不管走到那裡，似乎社會上隱隱有著一股躁動不安的氣氛，而且不論是藍綠白那一個政黨的支持者，也不管他是有錢還是辛苦人，對未來好像總有一種說不上來的無力感。特別是許多民進黨與台派的支持者，更是充斥著無比的焦慮和危機感！



林右昌稱讚，但也就在日前，花蓮光復鄉遭受堰塞湖溢流造成極大的破壞與傷亡。我們又看到台灣人民緊緊團結在一起，有錢出錢有力出力，全台各地救援隊與志工自發性地湧入，數萬名“鏟子超人”塞爆光復車站進行救災，這種熱情無私、同島一命的精神，不但展現出高水準的公民素質，更感動了無數人。



他透露，不少朋友說，726這頁還沒有翻過去；藍白兩黨拼江山，政黨之間的爭鬥不會停歇！國際上，美中貿易大戰，俄烏、加沙、巴土的地緣政治衝突不斷；加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性。



林右昌認為，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了“二個世界”，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。也因此，我們同時看到，焦慮與不安，期盼與希望，彼此震盪交錯！



林右昌表示，好友說，台灣政治需要“可被信任的治理力量”！他自問，在當前政經局勢下，他能夠為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？這陣子，靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案。此時此刻，他最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力！



林右昌認為，唯有抱持如此的信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路！才能累積具備充足的能力，找台灣的出路，把不安轉變成希望，將焦慮轉化為機會！對於未來，我們沒有悲觀的權利！讓我們一起奮鬥，繼續加油！