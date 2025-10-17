花蓮立霧溪堰塞湖恐潰決　急撤秀林鄉9百人

台8線中橫公路靳珩隧道西口因邊坡崩塌造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖。（照片：林保署花蓮分署提供） 中評社花蓮10月17日電／林業及自然保育署花蓮分署今天接獲通報，花蓮縣秀林鄉台8線175.5k靳珩隧道西口附近的舊台8線道路旁太魯閣峽谷，上邊坡發生崩塌，大量土石阻塞立霧溪形成燕子口堰塞湖，立霧溪水位持續上漲，到下午4時許，目前溪水已漫淹至燕子口步道、台8線。公路局推估晚間7時溢淹至台8線公路，天祥至太魯閣路段晚間5時30分只出不進，晚間6時全面封路。



綜合媒體報導，林業署花蓮分署則估算，滿水位蓄水量約270萬噸，若在1小時內潰決，水流預估50分鐘內抵達下游錦文橋，屆時河床水位恐上升約5公尺。



因應可能潰決，秀林鄉公所己與警方疏散下游富世村民樂社區約120戶、384人，以及民有社區179戶、564人，進行緊急安置，總共948人。



林保署花蓮分署署表示，燕子口堰塞湖壩體高度約50公尺，海拔約270公尺，距離鄰近台8線道路260公尺。陽明交大團隊以海拔260公尺估算，堰塞湖蓄水量約270萬噸，蓄水面積約10公頃，迴水長度約1700公尺。



林業署委托陽明交大團隊估算，若在1小時內潰決，水流預估於約50分鐘後抵達下游錦文橋（河寬約100公尺），屆時河床水位恐上升約5公尺；通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。



太管處布洛灣管理站主任陳寶匡說，崩塌範圍滿大，長度約100公尺，寬度30至40公尺，深度約25公尺，擔心水溢流往上速度很快，最快下午5時漫過路面跟步道，提醒附近旅宿跟遊客，做好撤離準備。



林業及自然保育署花蓮分署長黃群策指出，公路局就近派怪手前往開挖堆積處，由於趕不及水位上升速度，先由新城警分局協助撤離下游園區遊客、封閉公路。



黃群策表示，距離最近村落是秀林鄉富世村，評估應不會受影響，但下游處有發電廠，已通知發電廠關閉進水口，緊急啟動堰塞湖緊急通報程序，並發出“燕子口堰塞湖緊急通報單”，呼籲附近民眾避免靠近河床。