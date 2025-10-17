賴清德高雄視察海軍作戰演練　指示四方向

賴清德17日上午前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計劃演練。（照片：賴清德臉書） 中評社高雄10月17日電／賴清德於17日赴高雄旗津營區，視察海軍62.1水面作戰支隊的聯合截擊作戰計劃演練，並致詞表示，未來“國軍”將朝向“新訓練、新思維、新裝備、新科技”的方向前進。



賴清德今天上午在“國安會秘書長”吳釗燮、“國防部長”顧立雄、海軍司令唐華等人陪同下，登上左營軍艦，聽取“海強操演”簡報及紀實回顧影片，並依序視察指揮管制室、前甲板及直升機庫，瞭解海上指揮管制、防空接戰流程，以及防空武器與艦載無人機的運作情況。賴也頒發加菜金，慰勉官兵的辛勤付出。



賴清德表示，此次演練為期5天，驗證了“國軍”在海空警戒、聯合反封鎖及戰力重整等科目的能力，同時執行戰損恢復及整補任務，成果令人驕傲。



賴清德指出，“國軍”需持續強化不對稱戰力，並導入精準武器、無人載具及人工智慧決策輔助系統等先進“國防”科技，以提升台灣的防衛韌性，未來“國軍”將朝向“新訓練、新思維、新裝備、新科技”的方向前進，整合新興兵力與裝備技術，全面提升戰力。最後，賴清德代表全體人民感謝“國軍”的辛勞與付出，並祝福官兵身體健康、訓練圓滿平安。