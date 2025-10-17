郝龍斌選前之夜登場　侯友宜、胡志強等人力挺

郝龍斌17日晚上在台北市新民高中大禮堂舉辦選前之夜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在18日進行投票，候選人郝龍斌17日晚上7點在台北市新民高中大禮堂舉辦選前之夜。同黨籍的新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴將現身相挺。此外，前台中市長胡志強與台中市長盧秀燕子弟兵、藍委黃健豪將出席，是否代表盧秀燕的支持意向，值得觀察。



此外，雲林不分區“立委”張嘉郡也將現身，象徵雲林張榮味家族的力挺決心。最近挑起大陸介選爭議言論的前中廣董事長趙少康也將站台助講。



國民黨主席候選人共有6人，包括前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣卓伯源、前“國大代表”蔡志弘。主要競爭者為鄭麗文和郝龍斌。



其中，鄭麗文16日晚已搶先舉辦選前之夜，包括藍委李彥秀、呂玉玲、游顥、前國民黨秘書長李乾龍等人皆現身站台。鄭17日僅安排拜會馬英九的公開行程。



而郝龍斌陣營則選擇奮戰到最後一刻。17日晚上7點開始進行選前之夜，除侯友宜、饒慶鈴、胡志強外，還有戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康將現身相挺。此外黨籍“立委”部分有黃健豪、李彥秀、王鴻薇、陳菁徽與賴士葆，媒體人王淺秋、董智森都將站台。

