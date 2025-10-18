中評關注：藍黨魁選舉決戰兩岸路線

馬英九17日會見國民黨主席候選人鄭麗文，多所期許。(照:鄭麗文臉書) 中評社台北10月18日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席選舉18日投票，經過激烈較勁，下午即將分出勝負。核心的兩岸路線對國民黨發展有重要影響。6位候選人的前兩強，鄭麗文走模糊路線，郝龍斌則清晰化主權，國共交流也走到十字路口。



在投票日前夕，台灣民意基金會17日上午發表即時民調，全民調方面，郝龍斌以24.2%拔得頭籌，鄭麗文14.1%居次；黨員民調28.6%最欣賞鄭麗文，21.2%最欣賞郝龍斌。相較於《ETtoday新聞雲》14日發布的國民黨員民調，49.1%支持鄭麗文，郝龍斌僅獲21.3%支持，兩項民調有極大落差。



55歲的鄭麗文對戰73歲的郝龍斌，是世代之爭，也是政治風格之戰，更是兩岸路線的競逐。



走“改革路線”的鄭麗文近期在多項黨員民調領先，特別是期待國民黨走出新氣象的基層有相當高支持度。郝龍斌則獲得新北市長侯友宜、桃園市長張善政等7至8位現任縣市長與部份地方派系支持，主要是著重維穩，不要影響選舉。有望代表國民黨參選2028大選的台中市長盧秀燕雖未表態，但盧家軍“立委”“拱郝批鄭”引發連想。



除了世代與政治風格之戰，郝龍斌與鄭麗文劇烈分歧在兩岸路線。郝龍斌14日召開記者會公布五大兩岸政策，包括一、如果當選主席將舉辦國民黨內的兩岸政策大辯論；二、規劃在北京和上海設置辦事處；三、更要辦理“兩岸論壇”；四、呼籲大陸應宣示“台灣不獨，大陸就不武”；五、回到“中華民國”的“憲法”精神來定位兩岸關係，並要求對岸慎重思考正視“中華民國”存在的事實。



中國國民黨前副秘書長張榮恭對此分析，因為郝龍斌設定了“先承認‘中華民國’存在的事實”為前提，等於是推翻了九二共識本可擱置爭議的原意，如果是郝當選黨主席，國共交流會變成一切免談。



值得注意的是，馬英九17日會見鄭麗文，除了為她加油打氣，也表示“希望在九二共識的基礎上，兩黨能夠恢復馬政府時期的國共交流互動。”馬英九任內對九二共識的官方論述是“兩岸互不承認主權，互不否認治權”，對主權採模糊處理，也才有2015年11月全球矚目的新加坡“習馬會”，以及馬政府任內包括ECFA在內一系列兩岸協議。馬英九對國共交流心心念念。