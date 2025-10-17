胡志強：趙少康一罵之後網軍收斂了不少

胡志強提到此次選舉網軍介入很深，但不像日前趙少康直接點名是大陸介選。胡志強左右分別站著盧系藍委、台中市“立委”黃建豪和廖偉翔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在18日進行投票，候選人郝龍斌17日晚上7點在台北市新民高中大禮堂舉辦選前之夜。前來相挺的前台中市長胡志強在會中表示，是他力勸郝龍斌出來競選主席，但作夢也沒有想到，這次競選，網軍活動、介入會那麼深，只要挺郝的人都被圍剿，連他也不例外。



胡志強與台中市長盧秀燕關係密切，之前盧宣布不參選國民黨主席後，一度傳出胡志強可能出馬參選黨魁。胡志強出席郝龍斌的選前之夜，受到矚目。今晚胡志強助講時，身邊還有同樣來自台中的藍委黃建豪和廖偉翔，兩人都是盧秀燕子弟兵。



胡志強說，這次郝龍斌一定要贏，他不能想像輸的狀況，會覺得對不起這個黨，對不起這個“國家”，對不起台灣，兩岸和平也不知道會走到哪裡去，所以一定要堅定支持郝龍斌。



談到網軍，胡志強說，他安慰也在場的前中廣董事長趙少康，雖然被打得遍體鱗傷，但如果不是趙出來揭露網軍的攻擊，郝龍斌會被打得更慘，國民黨黨內的選舉，甚至於台灣的選舉，都不能隨便用網軍，因為網軍是不可控的，而確實在趙少康出來一罵之後，網軍已收斂不少。



郝龍斌17日晚上舉辦選前之夜，包括新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴、胡志強外，還有戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康現身相挺，此外黨籍“立委”部分有黃健豪、李彥秀、王鴻薇、陳菁徽與賴士葆，媒體人王淺秋、董智森也都來站台。



胡志強強調，選舉時動用網軍，實際上指揮不了，會亂來的，另外網軍也要花很多錢，哪裡來的錢？如果國民黨的主席欠這麼多人情債，會好嗎？網軍到最後根本不論是非，所以他堅決反對網軍介入選舉，但這次連他也被攻擊，連頭髮少都被罵，無法想像。