黃志呈：如果國民黨不碰兩岸　如何生存？

十方民意與政策資訊公司總經理黃志呈。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨18日舉行黨主席改選，外界關注路線變化。十方民意與政策資訊公司總經理黃志呈向中評社表示，國民黨結構與處境就像是“同盟會”，須與地方派系妥協共存，變成地方派系怎麼去看未來可能的共主；因此地方派系看法、想法就佔很大的主導因素。



他指出，若國民黨不論述兩岸關係與政策，只想好好做事情，以問政表現取得民眾認同，那麼“如何讓國民黨可繼續生存”反倒變成重點，誰能比現任黨主席朱立倫做得更好，或說更好的政黨轉型，那新舊世代之爭論，就變成了未來的主軸，如何讓更多年輕人認同，轉變成選票支持，變成首要問題？但目前年輕選票難抓，藍與綠都面臨同樣困境。



黃志呈，中山大學政治學博士，現任十方民意與政策資訊股份有限公司總經理。專長民意調查、政策研究、選舉研究、施政滿意度、族群認同。中山大學政治學研究所兼任助理教授。



此次國民黨主席候選人共有6人，包括前台北市長郝龍斌、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣卓伯源、前“國大代表”蔡志弘。



黃志呈表示，若談路線的話，就要講目前國民黨的結構與處境，才能知道目前有什麼路線可以選。第一，以國民黨現在情況來講的話，經過20、30年下來，現在處境就是同盟會，眾所周知，興中會是孫中山所創，但因無法一人完成，後來各省的有志之士集合起來變成同盟會，而後有辛亥革命之成功。



國民黨現在處境為何會形容為同盟會，黃志呈表示，國民黨現在要拿什麼號令地方，能夠幫地方多少忙，爭取多少建設資源？過去八年下來，自身無執政權資源，原有黨產充為“國產”，若地方派系不管國民黨是否在“中央”執政情況，選舉都選得上，那“國民黨”對他們來講是什麼？也因此，如果黨中央無法號令地方，那麼就只能和地方派系同盟；就算地方派系形象不好，也得與地方派系妥協共存。

