中評關注：郝龍斌的大咖牌能壓過整體形勢？

郝龍斌17日舉行選前之夜，請出侯友宜和許多民代大咖相挺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在18日投票，產生新主席人選，此次真正的選舉時間大約僅一個月，但到後期異常激烈，主要競爭者候選人郝龍斌和鄭麗文兩陣營殺到難分難解。



郝龍斌陣營17日晚舉辦選前之夜，奮戰到最後一刻，且打出藍營大咖牌，包括黨籍的新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴和前台中市長胡志強、前中廣董事長趙少康，還有超過20位“立委”和縣市議員，加上過去郝任台北市長時的團隊成員一字排開相挺，象徵了郝龍斌是他們心目中最適合的主席人選。



只是這樣的大咖牌效應，在這次主席選舉真能發揮催票功用，18日的選舉結果將驗證。有媒體報導，在選前之夜有份內參的國民黨員民調曝光，在候選人支持度方面，32.4%支持鄭麗文，21.6%支持郝龍斌、11.7%支持羅智強，30.9%未表態，倘若扣除未表態進行比例調整，鄭支持度47.8%、郝31.9%、羅17.3%。整體情勢對郝來說非常不樂觀。



這次的藍黨魁選戰呈現一股非常特殊的氛圍，就是基層黨員期盼國民黨有所改變的力道非常大，他們在民進黨執政10年來悶了許久，現任主席朱立倫的領導風格顯然不符他們期待，所以世代交替，希望藍營有不同的面孔出來帶領，是國民黨員最重視的，這也是鄭麗文在許多黨員民調中能領先的主因。



但藍營各級民代和縣市長則大多呈現，希望走穩定路線，在影響目前國民黨路線的最小程度下，進行主席改選。因此，已來到政治生涯最後一戰的郝龍斌，當然就是他們心中最佳人選，只希望穩穩渡過2026的地方選舉，等待大家心中的共主、台中市長盧秀燕出來帶領藍營搶攻2028大選。



所以，這種上、下不同的兩樣情，會是最終決定這場主席選舉勝負的關鍵，郝龍斌打出來的大咖牌，最終國民黨員買不買單，全看18日最終投票結果如何顯示了。