“侯康配”挺郝龍斌：最能團結國民黨人選

侯友宜力挺郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉18日投票，候選人郝龍斌17日晚上舉行選前之夜造勢，國民黨2024大選的“侯康配”重現，新北市長侯友宜和前中廣董事長趙少康一同站台力挺郝龍斌。



侯友宜表示，勇於承擔，願意負責，郝龍斌絕對是最佳人選，現在是國民黨最圍困的時刻，需要郝的領導，扮演台灣最重要的中間力量，為這塊土地繼續努力。



趙少康則說，郝龍斌不只可以協調縣市首長、與“立法院”黨團溝通、團結在野，還受到多數民意的青睞，郝才能下架民進黨。且外界都說郝龍斌年紀老，其實一點也不老，他更年長3歲，但像一尾活龍，如果不相信，叫一個40、50歲跟他挑戰深蹲，他可以做70下，看看這個人能做幾下。他形容現年73歲的郝龍斌身體比他還好，每周都去爬觀音山、七星山，此話一出引來現場一陣掌聲。



郝龍斌17日晚上舉辦選前之夜，現場宣稱有2千人前來相挺，包括新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴、胡志強、趙少康，黨籍“立委”部分有黃健豪、李彥秀、陳菁徽與賴士葆，媒體人王淺秋、董智森等也都來站台。



侯友宜致詞時說，感謝所有支持郝龍斌的朋友，在選前之夜相挺，他提及和郝龍斌、趙少康第一次認識是1988年公車挾持人質事件，當時他擔任指揮官，和郝、趙成功營救人質，事後也沒說這是他們兩人的功勞，這麼認真不居功的郝龍斌很難得。



侯友宜說，郝龍斌勇於承擔，現在社會動盪不安，內憂外患，面臨這麼大的挑戰，要能在危機時站出來捍衛“國家”的最佳人才，而這個最佳主席就是郝龍斌，尤其他的個性穩定、理性、包容尊重，一個團隊最重要，要有經驗的領導者，包容大家意見，勇於承擔，願意負責，郝龍斌絕對是最佳人選。



侯友宜強調，他跟郝龍斌、趙少康是相挺的兄弟，不管誰在哪都要凝聚力量，不管扮演什麼角色，團結在一起把危機變轉機，現在是國民黨最圍困的時刻，需要郝龍斌領導，扮演台灣最重要的中間力量，為這塊土地繼續努力。