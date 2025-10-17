郝龍斌：此生願望是讓國民黨再次偉大

郝龍斌高喊此生心願是讓國民黨再次偉大。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文） 中國國民黨主席選舉18日將進行投票，候選人郝龍斌17日晚上舉行選前之夜造勢，他致詞時慷慨激昂地強調，這一生衹有一個願望，就是要下架民進黨，讓國民黨重返執政，並讓國民黨再次偉大，因為衹有國民黨再次偉大，“中華民國”才會再次偉大。



郝龍斌17日晚上舉辦選前之夜，現場宣稱有2千人前來相挺，包括新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴、胡志強外，還有戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康現身外，黨籍“立委”部分有黃健豪、李彥秀、陳菁徽與賴士葆，媒體人王淺秋、董智森等也都來站台。



郝龍斌在侯友宜於台上致詞到一半時進場，受到現場支持者熱烈歡迎，現場高喊主席好！侯在台上也賣力替他加油。



郝龍斌致詞時坦言，這是他打過最辛苦的一場選戰，因為起步很晚，當台中市長盧秀燕9月2日正式宣布不選，從那時開始，很多人希望他參選。既然要參選，他要先瞭解自己能否撐起國民黨，首先考慮的是財務問題，國民黨一個月約有1千萬到1千5百萬元的財務缺口，但因很多人勸他參選，所以他要這些人協助財務，包含前台中市長胡志強具體保證會負責台中的募款。



郝龍斌說，在財務問題有把握以後，他自己想能否勝任這個職務，而他做過台北市長，也熟悉國民黨內部的運作，覺得可以勝任，但因為太太反對，後來他向太太分享其父親郝柏村臨終前對他說的話，父親說“我一輩子做三件事，捍衛‘中華民國′、反對‘台獨′、發揚黃埔精神”，做為郝家子弟，任何情況國民黨有難、“中華民國”有難，不管多危險，一定要挺身而出、要不計毀譽、要不計個人得失，他用這個話說服了太太。



郝龍斌強調，今天自己不求任何名位，他衹有一個願望，只要中國國民黨好，拜託各位支持他，“讓我們一起完成這個願望！”



郝龍斌強調， 黨主席不是一個人的武林，黨主席是把所有的戰將集合起來，發揮全體戰力，讓國民黨英雄輩出，就像一個球隊，有人是投手、有人是補手，但最重要最關鍵的人是總教練，所以他會擬訂戰術，把適當的人放在適當的位置上，打贏接下來2026和2028選戰。

