國民黨魁選舉最新民調　鄭麗文穩定領先

國民黨主席選舉選前夜傳出的最新民調，鄭麗文穩定領先。圖為鄭麗文17日拜會馬英九尋求支持。(照:鄭麗文臉書) 中評社台北10月17日電／中國國民黨主席改選18日投票。選前之夜傳出的最新民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，郝龍斌則為21.6%，羅智強則是11.7%；扣除未表態樣本後，鄭更是斬獲47.8%支持度，與郝的31.9%、羅的17.3%拉開差距。



此外，該民調也顯示，近5成受調查民衆并不清楚郝日前指控“境外網軍”攻擊一事，并有高達8成藍軍表示，不會改變既定支持的黨魁候選人。



此民調由艾普羅民調公司於本月14、15日電話訪問1091人，在95%信心水准下，抽樣誤差為正負3.0百分點。資料處理部分，依所屬縣市黨部比例（名册人數）進行檢定，調查資料比例符合母體，不需加權。



此藍軍內參民調流出後，國民黨中央黨部立刻發布聲明指出，黨中央自黨主席選舉登記截止至今，從未執行委托任何民調。



《中時新聞網》報導，根據藍營內部最新參考民調顯示，鄭麗文取得32.4%支持度，領先郝龍斌的21.6%、羅智強11.7%，其他候選人張亞中則為1.3%、卓伯源0.7%、蔡志弘0%，未表態支持立場的民衆為30.9%；扣除未表態受調查樣本後，鄭斬獲47.8%支持度，力壓郝龍斌31.9%與羅智強17.3%。而看好度部分，鄭拿到32.3%、郝18.7%，羅則僅有4.6%。



該份民調其中還有一題，“郝龍斌質疑有‘境外網軍’攻擊他，想要影響黨主席選舉，請問您知不知道這件事？”，僅51.2%受調查者知悉此事，48.8%民衆完全不知道此事件。不只如此，知曉此事的受訪藍軍中，僅有3.5%表示會因郝的指控而改變支持對象，高達83.5%受訪者選擇堅定立場，不會改變自己支持的黨魁候選人。



針對該民調，國民黨指出，一向秉持中立、公正、公開、透明的原則辦理黨內選舉，相關作業均依法依黨章進行，并經選舉督導機制嚴格監督。切勿以任何假借“內參”名義、意圖影響選情或誤導輿論的行為，破壞黨內民主程序。