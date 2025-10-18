綠委王義川被問會選桃園？連自己都嚇一跳

綠委王義川18日出席高雄“2025民主種子里長海選青年營”活動受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月18日電（記者 蔣繼平）民進黨預計明年1月底完成2026縣市長暨“直轄市長”選舉所有提名作業，桃園市將派誰挑戰爭取連任的國民黨籍桃園市長張善政，也成為難題。被點名人選之一的綠委王義川18日到高雄出席活動時笑著說，身為黨員一切聽從黨和賴清德的徵召機制。



民進黨布局2026地方選舉，六都提名人選受到外界關注。目前除競爭最激烈的台南、高雄將於明年1月底民調決勝負外，衹有台中市選情單純，綠委何欣純在黨內共識度高之下，順利獲得提名。剩下的新北、桃園、台北卻仍是處於未定之天。



由於張善政可望爭取連任，民進黨將派誰迎戰成為矚目焦點，目前民進黨被點名的人選，“立委”王義川、“法務部次長”黃世杰、“行政院秘書長”張惇涵、“總統府”副秘書長何志偉均被點名為可能人選。



王義川18日出席民進黨高雄市黨部於高雄軟體園區辦的“2025民主種子里長海選青年營”活動並擔任講師。王義川穿襯衫一派輕鬆抵達會場並受訪，聽到媒體詢問有關有沒有信心獲得民進黨提名桃園市長時，王義川嚇了一跳說“怎麼有這題？”



不過王義川也不慌不忙的回答，民進黨在徵召區，黨中央和賴清德主席有一定的機制，他身為黨員一切聽從黨的徵召，很多東西時間到了就會有決定，很多東西也不用在這時候多表達什麼，就聽從黨和黨主席的意思。