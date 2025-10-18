民進黨里長海選青年營登場　布局高雄選舉

民進黨高雄市黨部18日舉辦“里長海選青年營”，來協助青年投入2026年里長選舉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月18日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市黨部為了佈局明年2026地方選舉，18日舉辦“里長海選青年營”協助青年投入里長選舉，目標讓高雄市890名里長當中的泛綠整體數量可超過泛藍。活動也吸引年輕正妹前來聽課，身高高挑、28歲的劉品茵外型亮眼，可望成為綠營明年里長選舉的新戰力。



民進黨高雄市黨部18日舉辦“2025民主種子TEAM TAIWAN 里長海選青年營”，地點在高雄軟體科技園區1樓中庭會議室舉辦。吸引約50人報名參加，年紀從19歲到62歲都有。市黨部盼透過青年營隊攬才，並真正投入里長選舉。



報名營隊的學員來自各行各業，分別從事居家照服員、醫院人員、製造業、不動產人員等，年紀從19歲到62歲分布很廣，其中也有3位年輕女性報名，外型亮眼。28歲、身高174公分的劉品茵本業是保險經紀人，經常接觸民眾，也希望為公眾服務，她想選的是左營區福山里將拆分為四個里的福華里。



民進黨秘書長徐國勇主持開訓典禮時強調，里長是靠服務的，要勤與人民接觸，相當辛苦，他也肯定現場有這麼多年輕人願意投入里長選舉，因為基層非常重要。



綠委王義川的演講主題為“里民聽得懂的政策行銷”，他指出，因為有感“中央”做了很多圖卡，但是地方基層看不懂就不太願意配合轉傳，所以圖卡要看的懂、也讓基層願意替政策辯護，且持續栽培年輕人也很重要，年輕人就是戰力。



民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益指出，高雄市共有890名里長，但掛上民進黨籍的衹有108人，另有200多是掛無黨籍屬泛綠。由於高雄里長泛綠總數比泛藍少，市黨部目標明年泛綠里長能突破400人，並有更多里長願意掛民進黨籍參選。



民進黨高雄市黨部“里長海選青年營”課程實用性高，討論主題包括“我適合選里長嗎？”、“什麼樣的人適合選里長？”、“里長的薪資待遇與勞動條件”、“里長要做哪些事？”、“選里長要花多少錢？”、“如何選舉？”等。