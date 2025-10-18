國民黨主席選舉登場　各選將陸續完成投票

國民黨主席候選人郝龍斌完成投票。（取自郝龍斌臉書） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉投票今天登場，此次選舉，有投票權黨員約33萬人，投票時間為上午8 時至下午4 時，全台有383個投票所，預估晚上7點前選舉結果即可見分曉。



國民黨主席選舉這次共有6人參選，分別是孫文學校總校長張亞中、前“國大代表”蔡志弘、國民黨“立委”羅智強、前台北市長郝龍斌、前“立委”鄭麗文、前彰化縣長卓伯源。



今早各候選人也陸續完成投票，羅智強今天一早8時許便抵達投開票所投票，他受訪表示，心情愉快平靜，但黨主席選舉跟一般選舉不一樣，投票日還可以繼續拜票，所以昨天努力拉票到深夜，做最後衝刺。而這場選舉對2026年、2028年選戰至關緊要，包括國民黨翻新再造，組建新的戰略結構，期盼黨員能盡量參與投票，有好的投票率。



鄭麗文則在9時許現身國民黨台北市第四區黨部投票，她穿著青天白日旗裝受訪時表示，這是自己2個月以來最早睡的一天，“睡得很好、精神抖擻”，待會將在家裡看開票，而且對選情非常有信心。



郝龍斌在上午約10時許，前往台北市北投區聖祐宮的投票所進行投票，他表示，今天就是從從容容，準備迎接勝利。昨天他跟台中市長盧秀燕有互傳簡訊，盧為他加油打氣。他相信最準的民調還是黨員投票的結果，他對今天的投票結果有信心。



國民黨主席選舉投票率不一，過去最低是2020年補選的3成6，最高則是2017年的5成8，此次競爭激烈，國民黨預估有可能衝破5成。 而新任黨主席將在 11月1日第 22 屆全代會中與現任主席朱立倫正式交接。