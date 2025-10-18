朱立倫恭喜鄭麗文當選國民黨主席

朱立倫發表談話恭喜鄭麗文當選。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉持續開票中，但整體態勢是候選人鄭麗文領先，大局已定。現任主席朱立倫在傍晚6點率領國民黨各黨務主管召開記者會，發表談話恭喜鄭麗文，並強調，國民黨最重要的是大家要能夠團結，讓黨更好、讓國民黨更強。



朱立倫表示，雖然最後的計票還在進行中，但是剛才他已經和6位黨主席候選人，每一位都分別通了電話，謝謝大家共同為黨內民主參與，謝謝大家共同為國民黨奉獻、犧牲，來參與這場黨主席的選舉。能夠有一個精彩的選戰，但他相信這個結果，一定是在黨內民主跟團結之下，未來在新任黨主席的領導之下，國民黨一定會更好、更強。



朱立倫說，他也向鄭麗文表達了恭喜，當然最重要的結果，還是要等完全統計出來之後，由選監小組召集人、副主席連勝文正式宣布，他也邀請鄭麗文稍晚到中央黨部來和大家見面。



最重要的一件事情，朱立倫說，國民黨面對最大的挑戰，是所有黨內同志所期待的，就是未來能夠贏得民心、贏得民眾的支持。針對即將到來的2026以及2028選戰，這才是大家最關注的。



朱立倫強調，選舉的過程中大家都很辛苦，他一再跟大家加油、鼓勵，希望國民黨團結，讓黨更好、讓國民黨更強。他也說，過去四年，謝謝大家，全黨團結一致，我們克服了很多難關，未來在新的黨主席帶領之下，我們一起努力、一起加油，他永遠是國民黨的志工，永遠和大家站在一起為國民黨加油。