羅智強恭喜鄭麗文當選：領國民黨重返執政

國民黨主席候選人羅智強恭喜另一候選人鄭麗文當選。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉持續開票中，但候選人之一的國民黨“立委”羅智強，在6點15分現身中央黨部宣布敗選，他也提及，已打電話給勝選的鄭麗文，親自獻上祝福、祝賀，相信新主席鄭麗文一定可以把國民黨帶向更團結、更有戰鬥力，更能夠跟民進黨抗衡，帶國民黨重返執政。



國民黨主席選舉持續開票中，但整體態勢是候選人鄭麗文領先，得票數有望過半，大局已定。



羅智強和競選團隊特別前來國民黨中央黨部召開記者會，他指出，恭喜鄭麗文高票當選國民黨主席，這是團結的開始，剛剛已經打電話給鄭，親自獻上祝福及祝賀，選舉結束，就是國民黨團結的開始，鄭麗文一定可以把國民黨帶更團結、更有戰鬥力，幫國民黨重返執政。



羅智強也說，特別謝謝現任主席朱立倫及他的團隊，過去這些年帶領國民黨，不斷的克服難關，不僅地方大選勝選，也讓國民黨在“國會”成為第一大黨，這些都是朱立倫及其團隊努力的結果，也要表達對他的感謝。



羅智強說，也要感謝這次一起參選的同志，包含郝龍斌，張亞中、蔡志弘、卓伯源，這場黨主席選舉，是最熱鬧的選舉，大家各自把理念、想法暢快表達出來，相互激盪一定會思考出未來藍圖，也作為新當選主席的重要參考。



羅智強表示，特別感謝支持者及團隊，選戰過程中非常努力，雖然結果沒有勝利，但是個人勝利不是重點，重要是國民黨、“中華民國”勝利，再次恭喜鄭麗文，有更好榮景為台灣民主做最好保護，同時帶領國民黨打贏國民黨2026、2028選舉。