中評關注：鄭麗文　民進黨最擔心的對手？

國民黨主席當選人鄭麗文。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台北10月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉結果18日揭曉，黑馬鄭麗文以超乎預期的氣勢勝出，將於11月1日成為國民黨第二位女性正的黨主席。這位出身民進黨、曾任“國大代表”、野百合學運世代的政治人物，震撼藍綠政壇。她的當選，是否更令民進黨出現明顯的緊張與防衛反應，立即開始抹紅戰，也都是鄭麗文要面對的挑戰。



鄭麗文當選後，民進黨、台灣基進與時代力量等小綠陣營立即展開猛烈攻勢，小綠更指控“中國完全掌握國民黨”、“國民黨赤化”等語。這種迅速、集體式的反應，其實比起理性批判，更像是一場政治焦慮的投射。



觀察整場選舉過程，民進黨對國民黨主席參選人郝龍斌陣營明顯採取相對友善的態度，甚至對中廣前董事長趙少康、郝龍斌提出的“境外勢力介入國民黨選舉”說法表示理解與支持。賴清德與“國安局長”蔡明彥更先後呼應此論調，等同間接為郝、趙陣營背書。這樣的現象透露出：對民進黨而言，真正棘手的對手並非傳統藍營菁英，而是那位“了解綠營思維、能以綠制綠”的鄭麗文。



正由於鄭麗文的政治歷程，曾是民進黨“國大代表”，也是野百合學運的重要人物。這段綠營經歷，使她深諳民進黨的語言結構、派系運作與民意操作邏輯。她在面對民進黨時，既不被傳統藍營的保守包袱束縛，也能精準掌握民進黨的政治語彙。她知道民進黨如何包裝意識形態、如何操控“民主對抗專制”的敘事，也清楚民進黨在“台獨”議題上的虛實落差。



鄭麗文坦承，自己曾在民進黨時期喊過“台獨”，但後來看清“台獨”在選舉中被工具化的實質騙局。她曾說，民進黨用“主權牌”掩飾執政無能，用“抗中”掩蓋內政問題，“那只是政治權力的外衣”。這樣的語言，對民進黨而言是最具殺傷力的“內部揭露”。

