鄭麗文當選談話：一定完成兩岸共榮共和使命

國民黨新任主席鄭麗文發表當選感言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉結果揭曉，候選人鄭麗文以過半得票當選新任國民黨主席。鄭麗文隨後也現身中央黨部發表談話，她強調，未來國民黨一定在她任內成為台灣第一大黨，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的重要使命。



鄭麗文在國民黨中央正式宣布選舉結果，確認由她勝選後，才抵達中央黨部，隨後進入中山廳在媒體面前發表當選感言。



鄭麗文一開始就深深一鞠躬，向黨員和支持者致謝，並提及她已致電向5位競爭對手致意。其中，郝龍斌向她強調，未來一定會團結、也希望2026、2028贏得大選；羅智強在電話中表達，第一天上任主席就要並肩作戰，未來有更多艱困戰役等著他們，她特別強調，“立法院”黨團一定會與黨中央合作無間，一致對外，而她與羅智強一定會戰力破表，一加一大於二，共同作戰。



鄭麗文也向對手卓伯源、蔡志弘兩位台大法律系學長感謝，“承讓了”，在各位身上學到很多，他們也有很多期許。而孫文學校總校長張亞中因電話沒接通，她透過語音通話感謝，從張亞中身上學習很多，這次選戰讓她比以前成長更多。



鄭麗文也對朱立倫表達感謝，“這四年真的辛苦了！”，國民黨歷經各種考驗、艱難挑戰，不管是成功或失敗時刻，都可看到朱立倫一路走來扛起重任。



鄭麗文接著提到，很多支持者跟她說，若當選黨主席就會加入國民黨，也有失聯黨員說要重回國民黨大家庭，她藉此機會正式邀請大家重回或加入國民黨這大家庭，國民黨家族會更枝葉茂盛，未來她會讓國民黨愈來愈好、愈來愈強。

