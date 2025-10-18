鄭麗文：不會令不出黨中央　也不會有宮鬥劇

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文18日晚發表當選感覺，針對媒體提問是否會擔心未來出現令不出黨中央的情形，她說，這個問題在國民黨內並不存在，過去她在全台請益拜票過程中，充分感受到國民黨上下一心，大家對黨的未來抱持很高的期待，外界想看的宮鬥劇與勾心鬥角，都不會發生。



至於她剛當選，綠營就開始啟動抹紅戰，批評國民黨將被中國大陸掌控？鄭麗文說，這些指控都是廉價標籤，也是台灣政治現象中最為人垢病，讓人厭煩、不想看到的事情，台灣政治應該回歸理性正軌。



此次國民黨主席選舉總選舉人數33萬1145人，投票數13萬0678票，投票率39.46%。最終由鄭麗文以6萬5122票，50.15%的過半得票率當選國民黨主席。鄭麗文也在國民黨中央黨部中山廳發表當選感言。



面對媒體關切，未來黨務人事安排的初步規劃為何？以及是否邀請競爭對手郝龍斌、羅智強擔任黨職？鄭麗文表示，這些問題言之過早，接下來她會在最短的時間內準備好，組成團隊。



媒體詢問，是否會擔心未來出現令不出黨中央的問題？鄭麗文說，選舉過程難免激情，會有一些非理性的言語交鋒，但在選後這一刻就讓它翻篇，一切回歸理性與正軌，她還說這個問題在國民黨內並不存在，過去她在全台請益拜票過程中，充分感受到國民黨上下一心，大家對黨的未來抱持很高的期待，外界想看的宮鬥劇與勾心鬥角，都不會發生。



至於選戰末期，對手陣營質疑境外網軍問題，在她當選後綠營已啟動抹紅戰？



鄭麗文說，這些指控都是廉價標籤，也是台灣政治現象中最為人垢病，讓人厭煩、不想看到的事情，台灣政治應該回歸理性正軌，如果把“中華民國”毀了，對誰都沒有好處，捍衛“中華民國”的不該衹有國民黨，朝野應該透過真實的論述，關懷台灣問題，不要遇到選舉就亂貼紅標籤，這不但無助台灣進步，也會成為台灣停滯不前的障礙。