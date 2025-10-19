中評關注：鄭麗文能重建國共關係嗎

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以過半得票勝出，這個選舉結果象徵著藍營基層對“改變”的強烈渴望，也反映黨員對兩岸重新走向和解、重建國共關係的期待。這樣的浪潮在建制派或選舉派來看，或許有很多疑慮，但大多數黨員的心聲透過這場選舉表達出來，更值得他們思考背後代表的意涵。



鄭麗文能戰勝代表穩定守成派的郝龍斌，得票率贏郝近15個百分點，首要原因是國民黨基層對變革的迫切期待。過去多年，國民黨主席多由藍營資深菁英出任，路線穩守中庸，卻缺乏政治突破與群眾動員力，鄭麗文在這次選戰中，頻被質疑是由綠轉藍，且選舉戰績平平，但以敢言敢戰、論述犀利的形象，成為黨員對抗民進黨長期執政壓力的情緒出口。



對國民黨員來說，鄭麗文正象徵一種挑戰既有秩序的勇氣，也是能一吐對現狀不滿的反擊悶氣。



另一關鍵則是兩岸路線的重新思考。國民黨員其實普遍對朱立倫這四年時期實際的“親美遠陸”的不平衡策略感到失望，雖一再口頭強調“要與大陸交流”，但實際行動乏善可陳，使國民黨在兩岸論述上逐漸失去主導權。



加上執政的民進黨全面倒向美國，將“抗中”視為唯一路線，但美國總統特朗普利益至上，對台予取予求的情形愈來愈嚴重，台灣已完全被美國拿來當成籌碼使的狀況下，基層藍軍不免開始反思，若繼續跟著民進黨腳步走，是否會讓台灣陷入更危險的境地。



因此，鄭麗文提出“恢復九二共識精神、重啟兩岸政黨對話”的主張，恰好呼應這股期盼再平衡的民意。她主張國民黨應以“中華民國”為核心，堅守和平發展路線，尋求與大陸的互信恢復，爭取台灣在兩岸關係中的主動權。這樣的定位既與民進黨的“抗中”路線區隔，也與朱立倫時期的曖昧模糊形成對比，使黨員看到國民黨重拾兩岸論述主導權的可能。



而這場選舉讓外界看見國民黨權力結構重組，鄭麗文的當選，黨內建制派或許仍要適應，但外界強烈感受到，國民黨員要的不是再一個溫和穩健的管理者，而是一個能喚醒信念、敢於挑戰現狀的主席。在兩岸愈趨兵凶戰危的時刻，國民黨若能藉此契機重整方向，強化兩岸和平主張，重建核心價值，或許正是翻轉頹勢的起點。