藍白合善意！黃國昌送花籃祝賀鄭麗文當選

黃國昌在鄭麗文當選後沒多久就送來花籃祝賀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉結果揭曉，候選人鄭麗文以過半票數當選新任主席，民眾黨主席黃國昌在鄭麗文正式當選，除了致電表達誠摯祝賀外，也在約一小時後，就將祝賀花籃送到中央黨部，花籃上寫著“恭賀當選，任重道遠。”，都象徵著接下來藍白繼續合作的善意。



國民黨主席選舉結果，鄭麗文共獲得6萬5122票，以50.15%的得票率當選國民黨主席。此次黨主席選舉總選舉人數33萬1,145人，投票數13萬0678票，投票率39.46%，有效票12萬9867票，無效票811票。



黃國昌送給鄭麗文的花籃寫著“恭賀中國國民黨主席當選人鄭麗文女士，恭賀當選、任重道遠，台灣民眾黨黨主席黃國昌敬賀。”



黃國昌強調，鄭麗文主席當選人出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異的論述獲黨員青睞，也反映基層對新領導者的期待。鄭麗文主席當選人更是中國國民黨繼洪秀柱前主席後，第二位女性黨主席，顯見台灣社會對於優秀女性從政人員的肯定，也是台灣民主深化的展現。



黃國昌說，無論民眾黨、國民黨，在野的共同責任都是守護民主法治、確保政府權力不再恣意濫用。黃國昌強調，“在野不只是對抗的同義詞，而可以是改革的夥伴。”這是民進黨政府與賴清德早已遺忘的理念價值，卻是人民深切地期待。