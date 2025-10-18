游盈隆：國民黨面臨歷史性空前巨變

台灣民意基金會董事長游盈隆。(中評社 資料照) 中評社台北10月18日電／中國國民黨主席選舉18日揭曉，由前“立委”鄭麗文當選。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，他從封關民調發現，為什麼國民黨黨員寧可選擇鄭麗文，而不選擇郝龍斌？一言以蔽之，多數國民黨員求新求變，是最重要的原因。他強調，國民黨已走到歷史性的空前巨變。



鄭麗文今日獲得6萬5，122票，以50.15%的得票率當選國民黨主席，得票第二的郝龍斌獲得4萬6，551票，得票率為35.85%。



台灣民意基金會投票前夕17日發布的即時民調，黨員民調28.6%最欣賞鄭麗文，21.2%最欣賞郝龍斌。



游盈隆更表示，鄭麗文將接掌黨機器，這突如其來的消息，對國民黨而言宛如八級強震，國民黨人現在一定是一片錯愕，一片茫然，一片慌亂。未來恐需要一段不算短的時間才能適應。



游盈隆18日在臉書發文表示，國民黨主席選舉，鄭麗文擊敗郝龍斌，這絕對是一個超級震撼彈。她的出現證實他所說的“百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次歷史性的空前巨變”。



游盈隆接著表示，他從封關民調的若干發現中感受到強烈的訊息，包括一、從政黨支持傾向看，國民黨支持者最欣賞的前三名候選人，28.6%鄭麗文，21.2%郝龍斌，18.3%羅智強；二、統派支持者最欣賞的前三名候選人，28.6%鄭麗文，19.7%郝龍斌，18.3%羅智強；三、現狀派（主張維持現狀者）最欣賞的前三名候選人，20.9%鄭麗文，19.9%郝龍斌，13.9%羅智強；四、外省族群最欣賞的前三名候選人，23.7%鄭麗文，19.3%郝龍斌，13.8%。結果鄭麗文脫穎而出，完全符合選前3天的民調發現。



游盈隆指出，為什麼國民黨黨員寧可選擇鄭麗文，而不選擇郝龍斌？一言以蔽之，多數國民黨員求新求變，是最重要的原因。但新手上路，大好大壞，最重要的是，她必須謹記“黨意是不能凌駕民意的，國民黨一定是把民意當作最重要的依據”。



