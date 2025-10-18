羅友志：趙少康大陸介選說壓垮郝龍斌

資深媒體人羅友志。(中評社 資料照) 中評社台北10月18日電／中國國民黨主席選舉揭曉，鄭麗文以過半票數當選，大贏得票第二的郝龍斌近15%。媒體人羅友志表示，郝龍斌是怎麼一個月敗掉10幾趴優勢？從“立於不敗”變成“全面潰敗”。除了國民黨內部“換年輕人做看看”聲音開始出現，資深媒體人趙少康的“中國大陸介選”說法，則成了壓垮郝龍斌最後一根稻草。



在國民黨員求新求變的氛圍下，羅友志也提醒，“老人派”若還要指點江山，會很慘喔。



鄭麗文共獲得6萬5122票，以50.15%的得票率當選國民黨主席。得票第二的郝龍斌4萬6551票，得票率為35.85%。



羅友志18日在臉書粉專表示，郝龍斌是怎麼一個月敗掉10幾趴優勢？從“立於不敗”變成“全面潰敗”。改革派眾KOL第一時間，用“郝龍斌必勝”，喚起國民黨黨員“執政焦慮感”打下基礎。不過，從蔡英文連任摧枯拉朽的得票率，到藍委羅智強等“流量派民代”崛起，國民黨內部“換年輕人做看看”聲音開始出現，到大罷免32：0，“年輕戰力展示”，大部分黨員已經認定是“唯一解藥”。這股氣，老人派視而不見。



羅友志指出，果真郝龍斌陣營真的以為“我必勝”，辯論不參加，直接把焦慮感拉滿，這時候民調還沒輸。但是“羅智強棄保”的傳言，已經慢火燉煮中。羅智強“躲去花蓮災區”，不知是刻意讓避，還是…？就是催化棄保的關鍵。鄭麗文全面接收“改革派”的票，跟郝龍斌已經可以分庭抗禮。



羅友志點出，這時趙少康來個“中國大陸介選”，成了壓垮郝龍斌最後一根稻草，“趙子龍輔佐少主”，至此連敗已成定局。而最後的機會，就是“認錯止血”，但沒想到“老人派”完全沒意識到嚴重性，“死不認錯”成了黨員又愛又恨的痛。



至於羅智強，羅友志認為，他真的是“雖敗猶榮”，他代表的是“流量派”，已經成了“鄭麗文跟國民黨”最重要的力量之一。除了安撫老人以外，讓流量派“百萬功力”注入國民黨，展現重兵團威力，鄭麗文肯定要趕快去做。他強調，“老人派黨員組織票，史上第一次失效”，光是這個點，國民黨真的有機會了！