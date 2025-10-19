中評現場：鄭麗文的主席作風很不一樣！

鄭麗文的黨主席作風不太一樣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉18日晚間結果揭曉，候選人鄭麗文已過半的得票數當選，成為國民黨繼前主席洪秀柱後，第二位經黨員直選產生的女性領導人。



而鄭麗文的主席作風也非常不一樣，她在正式當選後發表感言的場合上，選擇單槍匹馬上陣，身旁沒站任何的團隊成員或選戰支持者，這和過往外界印象的藍營大老作風，總要身邊有人簇擁的風格大不同。這似乎也一定程度代表了，她接下來在黨務人事的任命上，可能會跳脫原本國民黨老舊的框架等等。



另外，鄭麗文在發表談話的一開始和結束，都對著現場媒體鏡頭深深一鞠躬，且這個鞠躬幾乎將頭低到腳膝蓋邊，時間長達近10秒，誠意十足，似乎想讓外界感受到她的謙卑，而不是高高在上的黨主席。



面對大批媒體，鄭麗文侃侃而談自己的當選感言，媒體提問尖銳“會不會有令不出黨中央”，她也能笑著，以不會有宮鬥劇發生，這樣帶點輕鬆卻又形容到位的答案來回應，和過往嚴肅但又想表現親和力卻不到位的國民黨主席不同。



鄭麗文當選後，接下來她在領導國民黨上，挑戰非常多，但從她當選後首度在媒體亮相呈現大不同的主席作風來看，國民黨的新氣象還是有地方讓人期待的。