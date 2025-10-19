鄭麗文回習近平賀電　堅持九二共識反對台獨

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北10月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉昨日順利完成，黨中央今日午間收到中共中央總書記習近平發來賀電，主席當選人鄭麗文亦回覆電文致謝。



陸方電文首先恭賀鄭麗文當選中國國民黨黨主席，肯定多年來貴我兩黨在堅持“九二共識、反對台獨”共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。



陸方指出，當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望貴我兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。



國民黨回電致謝，表示海峽兩岸於1992年達成“各自以口頭方式表達堅持一個中國原則”的共識。國共兩黨在堅持九二共識、反對“台獨”的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。



國民黨表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。



依照過去慣例，中共賀電內容，都會由國共兩黨商討後，才會正式由對岸拍發賀電，在前主席馬英九、吳伯雄時代，都是在當選確定後隨即收到中共總書記的賀電，2017年的時任主席吳敦義當年是在深夜才收到中共總書記習近平的賀電。



至於2020年補選上的江啟臣則沒收到賀電；2021年國民黨主席選舉由朱立倫回鍋擔任，開票當晚雙方就談妥內容，不過朱立倫仍等到隔天才收到賀電。而鄭麗文此次在下午收到習近平賀電。



特別的是，習近平給鄭麗文的賀電內容和上次朱立倫的有所不同，除了重提九二共識、反對“台獨”的政治基礎外，和推進國家統一外，習在給鄭的賀電中特別提到，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，深化交流合作。對應了鄭麗文在選前曾提及要讓台灣人自豪地說出“我是中國人”的主張。

