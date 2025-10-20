吳榮泉：中美貿易戰將緩和　經濟脫鉤是必然

台退休外交官、前駐加拿大代表吳榮泉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月20日電（記者 盧誠輝）中美貿易戰持續升高，美國揚言11月1日開始對中國出口商品加徵100%關稅。台退休外交官、前駐加拿大代表吳榮泉接受中評社訪問認為，美中領導人可望於10月底韓國APEC（亞太經濟合作會議）見面，兩人見面後的中美貿易戰也一定會緩和，但長期來看，中美經濟脫鉤則是必然。



吳榮泉，美國喬治城大學外交學院碩士，歷任台“外交部條約法律司”科長、“國會”聯絡組執行秘書與召集人、非政府組織國際事務會執行長；駐多米尼克“大使館”代辦、駐亞特蘭大辦事處處長、駐聖克里斯多福“大使”、駐加拿大代表處代表，現為“國策研究院”資深顧問。



吳榮泉表示，他對中美貿易戰的未來發展感到相當樂觀，因為特朗普是生意人，凡事講求實力，只要對方有實力，特朗普隨時都有可能會轉變與退讓，而中國現在確實已有足夠實力與底氣跟美國對抗，只是站在中國的立場，現階段若擴大規模對抗是否符合自身利益而已。



他指出，特朗普在第一任期的2018年就開始對中國發動貿易戰，當時因中國還沒準備好，所以只能退讓，但現在中國對美國所發動的貿易戰早就準備好了，中國對外銷市場的全球佈局也早已完成，若中美貿易戰持續，中國的商品就算不外銷到美國去，也還可以外銷到中南美洲去，例如巴西或阿根廷，不必再依賴美國市場。



吳榮泉分析，中美貿易戰不可能一直陷在僵局裡，雙方最後還是會坐下來談，因為總不可能一直這樣“你卡我、我卡你”下去，他相信彼此最後還是會給對方台階下，因為美國若對中國做得太過分，最後把中國給惹毛了，對美國一點好處也沒有，例如中國只要限制美國玉米和黃豆進口，美國就會受不了。



吳榮泉強調，中美領導人10月底韓國APEC可望見面，兩人見面後的中美貿易戰也一定會緩和，畢竟現階段中美經濟要脫鉤很困難，但若長期來看，最後中美經濟脫鉤也是必然現象，因為這是中美兩強相爭的必然結果。