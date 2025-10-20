中評關注：鄭麗文還沒上任就有跛腳危機？

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北10月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席改選落幕，鄭麗文在獲得過半得票數下當選新任主席，象徵基層黨員盼望改變的聲音，壓倒了傳統建制派。但當選後才是鄭麗文挑戰的開始，因她還沒正式上任，藍營內部已出現許多質疑聲音。



有不具名藍委放話要在“立院”另立黨中央，也有2026縣市長可能的參選人嗆聲，大不了不選了，前中廣董事長趙少康則要新任主席別出花樣扯後腿，甚至要她降低消除“親中力量”，否則令不出黨中央等等。新主席尚未正式就任，黨內就已暗潮洶湧，顯示鄭麗文最大挑戰，正是可能面臨的“跛腳危機”。



鄭麗文的當選，其中很大一部分，反映基層黨員對國民黨近年的“親美遠陸”路線不滿，期盼藉由鄭明確的兩岸主張，和綠營做出明顯區分，重塑藍營形象。而鄭麗文主張恢復九二共識精神，主動尋求兩岸政治與經貿對話，以民生與和平為核心價值，在藍營基層引發強烈共鳴。



而這個重回前主席馬英九和連戰的兩岸和平路線，但也因此觸動部分藍要角的神經，在他們觀念裡，擔心碰觸這些敏感議題，在台灣沒有選票市場，會讓藍營陷入被綠營猛貼標籤、抹紅的困境。可是從另外一個角度來看，藍營這幾年來所謂的中間路線，已試驗了三次大選，並沒有讓國民黨重返執政，反而基本盤有愈來愈萎縮的趨勢，甚至出現民眾黨瓜分走票源的情形。



國民黨內部向來派系複雜、山頭林立，新主席要全面整合併不容易，尤其鄭麗文屬於非典型，沒有龐大組織派系背景，接下來在組織與人事權的安排上，如果不能提出穩住國民黨的名單，接下來的黨務運作將會非常卡，尤其在地方縣市長和52位藍委間的關係如何建立緊密，如果這些人的質疑聲音小了，甚至沒了，鄭才有施展手腳的空間。

