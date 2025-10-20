中評關注：鄭麗文當選主席　高雄藍營有話說

國民黨13日在高雄舉辦主席政見說明會，高雄市黨部主委、藍委柯志恩上台與6位候選人一同握手合影。（中評社 資料照） 中評社高雄10月20日電（記者 蔣繼平）鄭麗文當選中國國民黨主席後，可望參選高雄市長的藍委柯志恩建議要與社會對話，新生代藍議員邱于軒、白喬茵憂心別再被貼紅標籤，引起討論。若從高雄市長過去選舉來看須搶到中間選民的票，才有機會綠地變藍天，民進黨2018年痛失高雄後，很難期盼綠再給出完美風暴，所以藍需謹慎、實際去面對南部挑戰。



可望代表國民黨參選明年高雄市長的柯志恩在選後受訪指出，黨主席是封閉式投票，黨員結構與社會結構有落差，期許新任主席跟社會對話，因國民黨的兩岸政策常被貼標籤，相信鄭麗文很清楚民眾需求，也有足夠智慧取得共識、調整方向。



另外，挺郝龍斌的國民黨籍高雄市議員邱于軒、白喬茵選後也都表達看法。邱于軒表示，鄭麗文的兩岸政策比較親中，在高雄容易被貼上紅統標籤。白喬茵則呼籲新主席公開場合發言謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論。



會產生這些擔憂，第一，是延續黨主席選前由前中廣董事長趙少康發動大陸介選爭議，給民進黨撿到槍趁縫插針開始抹紅，選後恐持續影響中間選民。第二，南部在民進黨長期執政下綠大於藍，必須搶到中間選民的票，才有機會翻轉、勝選高雄市長。



以過去高雄市長選舉得票數為例，2022年高雄市長選舉柯志恩52.9萬票，陳其邁76.6萬票，得票率是40.16%比58.10%。2018年韓國瑜89.2萬票，陳其邁74.2萬票，得票率53.87%比44.80%。可以發現必須獲得中間選民支持，才有機會綠地變藍天。

