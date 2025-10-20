中評專論：藍白雙戰神登板　台灣政局精彩

鄭麗文當選國民黨主席後，在臉書PO出這張照片，向孫中山致敬。(照:鄭麗文臉書) 中評社台北10月20日電（評論員 林淑玲）鄭麗文當選中國國民黨主席，藍軍由改革派掛帥，與台灣民眾黨主席黃國昌形成抗綠“雙戰神”。從民進黨18日晚上以“開撕”取代賀電，可以看到台灣政局將進入新的震盪期，美國迫不急待榨乾台灣，綠支持度走弱，賴清德為鞏固政權手法勢將更加強硬。



因緣際會，即將引領台灣在野陣營聯手抗綠的鄭麗文、黃國昌有著相似背景，兩人都是台灣大學法律系畢業。55歲的鄭麗文擁有美國天普大學法學碩士、英國劍橋大學國際關係學碩士學位；52歲的黃國昌一路攻讀法律，拿到美國康乃爾大學法學碩士、博士學位。兩人先後就讀台大，黃國昌曾任“台大新聞社”社長，鄭麗文曾任“台大論壇社”社長，這兩個社團都是台大有名的改革派團體，不少成員後來都從政、加入民進黨，包括鄭麗文在內。



黃國昌在柯文哲被羈押後接棒台灣民眾黨主席，以“救柯”與“拚民眾黨未來”雙主線打得風風火火，很重要的是，黃國昌反對運動出身，曾是時代力量主席，對年輕人有號召力，且懂民進黨。現在鄭麗文成為百年老店國民黨新掌櫃也有同樣的特質，她也是崛起於反對運動，1988年至2002年是民進黨員，曾任“國大代表”並擔任“國大”黨團副總召。兩人的背景有著極大的相似，如今也都是“戰神”。



台灣民意基金會董事長游盈隆形容鄭麗文當選黨魁，“國民黨已走到歷史性十字路口，正面臨空前巨變。”鄭麗文除讓黨內大老退場，也擅長用知己知彼方式跟民進黨對戰。歷任國民黨主席多是活在藍軍同溫層，聚焦在軍公教等鐵票，年輕人進不來，即使進來也因黨內既得利益把持出不了頭，很快就散去。最明顯就是，綠營接班多是傳給幕僚，國民黨多是傳子傳女的家天下，讓年輕人覺得在國民黨沒有希望。



多數年輕人對國民黨無感，以今年大罷免為例，如果不是民眾黨主席黃國昌賣力幫忙催票，國民黨或也沒有那麼漂亮的完勝。

