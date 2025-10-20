黃復興挺鄭麗文？栗正傑怒噴趙少康

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北10月20日電／中國國民黨主席改選落幕，鄭麗文在獲得過半得票數下當選新任主席，前中廣董事長趙少康支持的郝龍斌落敗。趙19日在臉書發文解讀，原因之一是“投票黨員一部分氣憤黃復興黨部被裁撤，因愛生恨”。對此，台退役少將栗正傑19日在政論節目憤怒向趙少康抗議，他怒批，現在還在講這種話，不是在更製造黨內分裂？



栗正傑並指出鄭麗文為何獲得黃復興支持，他說，郝龍斌的態度沒有感覺到真心捍衛“中華民國”，所以軍人願意投給喊出“我是中國人”的鄭麗文，郝龍斌有沒有喊過這句話？如果喊過這句話，相信大家會把票投給郝龍斌。



栗正傑19日在政論節目《中天辣晚報》表示，趙少康認為由於朱立倫裁撤黃復興黨部，造成黃復興黨員心生不滿，所以才把票投給鄭麗文。“我覺得這種話真的不要再講”，大家都已經在講團結了，現在還在講這種話，不是在更製造黨內分裂？敗選就敗選，要檢討整個選舉過程之中到底出現哪些問題，不要把責任全部推到裁撤黃復興黨部，“這對我們軍人非常不公平！”



栗正傑說，有一批人也是支持郝龍斌，也有一批人是支持羅智強，當然有一批人是支持鄭麗文，都是自主投票，不要把這次敗選責任歸咎在黃復興，“我特別要在這邊跟趙少康先生表達抗議！你不可以這樣講我們黃復興黨部！”



栗正傑認為，為什麼有退伍軍人要去支持鄭麗文？最主要原因是，“我們是捍衛‘中華民國’最堅定的支持者！我們因為要捍衛‘中華民國’所以把票投給鄭麗文”。



“我今天就明著講”，栗正傑說，郝龍斌的態度沒有感覺到真心捍衛“中華民國”，所以軍人願意投給喊出“我是中國人”的鄭麗文，郝龍斌有沒有喊過這句話？如果喊過這句話，相信大家會把票投給郝龍斌。



栗正傑提到，“尤其你父親是我們的老長官，念在你父親照顧過我們”，但郝龍斌從頭到尾沒有喊“我是中國人”，鄭麗文喊出這句話，“我們當然就把票投給鄭麗文！”這才是關鍵，不是裁撤黃復興黨部的關係。



栗正傑質疑朱立倫，有本事你去找黨員，自己又不去找黨員，還說是黃復興把持國民黨？希望這次藉著鄭麗文當選，大家好好地去招募年輕的新黨員加入國民黨。自己不去招募，什麼事情都怪黃復興黨部？



栗正傑強調，“我們軍人是最忠誠愛國的！如果不是我們軍人保護這個台灣，今天還有台灣嗎？今天‘中華民國’還會在台灣嗎？我們軍人最捍衛‘中華民國’！”