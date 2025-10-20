趙少康要鄭麗文消除親中力量　詹江村打臉

國民黨桃園市議員詹江村說，全世界都開始親中，為什麼國民黨反而要消除親中力量呢？（照片：詹江村臉書） 中評社台北10月20日電／中國國民黨主席改選落幕，鄭麗文在獲得過半得票數下當選新任主席，共獲得6萬5122票，成為繼洪秀柱之後第二位女性黨魁。前中廣董事長趙少康19日在臉書表示，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央。國民黨籍桃園市議員詹江村19日在臉書發文說，問題是，美國總統特朗普貿易大棒槌打得全世界本來不親中的，也都開始親中了啊！為什麼台灣反而必須消除親中力量呢？



趙少康說，這次投票率39%，是直選以來次低；黨主席得票數65122，是歷來最低，顯示黨員參與度不高。黨主席如要帶領、協調縣市長及“立院”黨團，要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央。



詹江村表示，趙少康最新臉書貼文提及，國民黨必須降低消除親中力量，否則令不出黨中央。問題是，美國總統特朗普貿易大棒槌打得全世界本來不親中的，也都開始親中了啊！連印度總理莫迪也參加上合會；歐洲也開始重視中國大陸貿易，英國上個月比亞迪銷售還大舉提升880%，為什麼台灣反而必須消除親中力量呢？



詹江村說，經國先生早就不反共，當年曾說要以三民主義統一中國，難道我們還活在上一個世紀的國共內戰嗎？



