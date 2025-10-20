鄭麗文勝選　館長表態藍白合要讓民進黨發抖

網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照） 中評社台北10月20日電／中國國民黨主席選舉落幕，鄭麗文當選新任黨主席。對於選戰過程與結果，網紅“館長”陳之漢19日開直播爆料“選後秘辛”，語氣激動地喊話，不准再搞分裂，甚至飆粗話。



館長在直播中指出，這次黨主席選舉“五個男的打不贏一個女的”，代表民心已經明確轉向。他呼籲：“不要搞分裂，不要給我搞分裂，從現在起國民黨和民眾黨就是戰友，要緊密到讓民進黨瑟瑟發抖”。館長強調，國民黨內有些人長年在玩派系內鬥、造謠分化，讓藍營一次又一次輸掉政權，“你們這些人就是不行，沒有希望”。



館長痛批：“23年、24年的爛招數不要再拿出來用，這次偏郝龍斌的那些人亂造謠，到最後跟民進黨那套一模一樣，打出什麼‘抗中保台拳’，結果衹有你們自己越過越爽”！館長語帶怒氣，並點名這些人是國民黨長年無法重返執政的主因。



館長提及，藍白兩黨未來應該團結合作，“誰是正的、副的我不在乎，不准再搞這套”。他更警告：“這次誰搞，我幹死他！”強調自己心碎了一年，無法再忍受內鬥與背後插刀的戲碼。



最後，館長向新任國民黨主席鄭麗文喊話，希望她能“傾聽大家的聲音”，務必在2026年的地方選舉舉辦“公平的初選”，不要重蹈覆轍。他說：“讓2026公平開始，2028充滿信心邁向執政，台灣才有未來和希望”。