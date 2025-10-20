藍委轟軍方濫編預算　女廁設小便斗給誰用

藍委馬文君。（中評社 資料照） 中評社台北10月20日電／台軍方針對“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別預算案”編列“強化國土防衛能量”項下，竟發生廣修泳池、女廁設小便斗荒謬亂象。據台軍方說明，包括陸戰隊指揮部忠誠營區游泳池設施整修案，執行泳池周邊地坪、廁所及外牆浪板整修；另依報價資料，於女廁整修工程內，竟包含“小便斗”相關工項。此外，台空軍第一、二、五聯隊、空軍官校及教準部巨輪校區、防訓中心游泳池共有6案，編列特別預算整修營區游泳池等，中國國民黨籍“立委”馬文君認為有“惡性消化預算之嫌”。



根據《中時新聞網》報導，“國防部”原先編列的預算約1129億餘元，最終共刪減50億餘元，都為馬文君提案刪除，包括飲用水、供油備援能量，共刪減4億元；軍品、保修工廠庫儲設施，共刪減3900萬元；訓（靶）場設施及設備，共刪減6億2857萬元；軍醫專用設施及設備，共刪減6億5993萬餘元；作戰設施及設備，共刪減7770萬餘元；通資電設施及設備，共刪減7210萬元；提升資通作業環境及設備，共刪減32億元。



馬文君提案指出，“國防部”目前針對部隊泳訓所需場地，已規劃採三軍共用及利用民間泳池資源方式實施訓練，以往未曾反應有訓能不足之情形，現在突然於特別預算中以游泳池不足、設施老舊，恐影響部隊官兵訓能及人員衛生安全為由，建案整建，實屬牽強，恐有惡性消化預算之嫌，“國防部”應精簡經費，以撙節公帑支出。



馬文君指出，“國防”預算就要花在刀口上，該花就花，該省就省，儘管是強化韌性的特別預算，任何不合理，浮編浮報的預算就要抓出來，別白白浪費民眾納稅錢。