鄭麗文：國共重新營造兩岸和平氛圍很重要

國民黨主席當選人鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月20日電（記者 張嘉文）針對中共中央總書記習近平昨天發來的賀電提及，推進國家統一以及團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，中國國民黨主席當選人鄭麗文今天表示，希望這是一個兩黨重新開始營造兩岸和平的一個氛圍，任何的溝通對話都是非常重要的，兩岸絕對不要兵戎相見。



鄭麗文強調，對岸對於未來的主張並不意外，大家也彼此瞭解，所以未來能開誠布公交流溝通，化解歧見，她相信這是兩岸和解、和平的重要過程。



鄭麗文在18日主席選舉結果揭曉後，19日沒有公開行程，20日一早便安排接受中廣《千秋萬事》節目主持人王淺秋的廣播專訪，她在專訪結束後面對媒體提問時做出以上表示。



另外對於藍營內部開始出現擔心被貼上紅統標籤，以為未來是否會赴大陸交流？鄭麗文說，對於國民黨來講，推動兩岸交流是非常重要的工作，只要能促進兩岸和平對話交流，不管見誰或做什麼樣的事情，我們都會全力以赴，但更重要的是，在民主社會做任何事情，必須要有民意的依歸，這也是她在選舉過程中一再強調的。



鄭麗文認為，國民黨重要的工作，不只要團結，還要整合在野勢力，凝聚最新的台灣主流民意，意思就是希望推動兩岸和平來代表台灣的主流民意，所以任何政黨凝聚民意，讓民意認同我們所推動的正確理想目標跟價值，這是政黨存在最重要的一個功能。



因此，鄭麗文說，今天我們到中國大陸去的代表性是什麼？這很重要，任何一個人任何一個團體都可以促進兩岸的交流，但是作為一個政黨，我們是不是能代表台灣真正的主流民意，有足夠代表性，這才是國民黨現在最重要的工作。一味的反中、抗中、仇中，台灣人已受不了了，我們需要的是一個健康、正常、和解、和平的兩岸關係，跟賴清德主導之下的兩岸政策是截然不同的。