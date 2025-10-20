鄭麗文任黨魁不利盧2028？鈕則勳4點反駁

鈕則勳分析國民黨魁當選人鄭麗文未來與盧秀燕的合作模式。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北10月20日電／鄭麗文當選中國國民黨主席，未來與台中市長盧秀燕的互動引起外界關注。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳指出，有觀點認為，鄭麗文擔任主席不利於盧秀燕2028，但兩人可能形成“雙核心”，他並提出4個理由，直言“外界見縫插針大可不必”。



針對鄭麗文當選國民黨主席，盧秀燕19日上午出席活動受訪時祝賀鄭麗文，“恭喜當選！任重道遠”，她也特別向其他5位參選者致意，“大家辛苦了、表現可圈可點，你們好棒”。盧秀燕也再次呼籲全黨團結，強調黨主席選舉已經結束了，為了“國家”、人民，“讓我們團結前進”。



鈕則勳昨日在臉書發文表示，外界有對鄭麗文擔任主席，不利於盧秀燕2028的觀點，但未必如此，甚至盧、鄭還可能形成“雙核心”，不只是互補，分進合擊的效果都會顯著。他指出，“盧鄭雙核心”有以下之效果：



首先，黨務選務能齊頭並進，創造“內外兼修”的效果。



再來，鄭麗文的黨部扮演打綠攻擊手，盧秀燕便可謹守原來柔性人設，與鄭發揮“剛柔並濟”的效果。



第三，藍白協商若因兩黨主席的強硬而卡關，和白營關係好的盧秀燕甚至可扮演第三者或白臉居中協調，和鄭麗文形塑“軟硬兼施”的格局。



最後，盧秀燕、鄭麗文的路線勢必會協調折衷，顧及黨員與一般民眾，也可達到“表裡兼顧”的效果。



鈕則勳認為，既然盧秀燕與鄭麗文有一定程度的互補性，且“雙核心”利基滿滿，外界的見縫插針或許也大可不必了。