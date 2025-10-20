陳學聖：鄭麗文須讓民眾迅速接受　我是對的

國民黨新任主席鄭麗文。（陳學聖臉書） 中評社台北10月20日電／鄭麗文18日當選中國國民黨主席，國民黨前“立委”陳學聖昨日指出，鄭麗文要加速和時間賽跑。2026地方大選即將到來，之後就是更重要的2028大選。鄭麗文必須讓民眾迅速接受，她的路線是對的！



陳學聖指出，鄭麗文18日當選主席，陸方賀電19日就來，雙方共通的重疊，就是“九二共識”、“反台獨”，加上了“中華民族復興”，這將會是未來鄭麗文任內，國共交流的三本柱。



陳學聖19日在臉書發文指出，鄭麗文已將朱立倫時代的兩岸戰略模糊，轉為戰略清晰，因此更必須和時間賽跑。在最短的時間內，証明這種“國共共識”，不僅是國民黨內的主流民意，也是台灣人民的主流民意，對台灣未來是好的。因為時間不待人，2026地方大選即將到來，之後就是更重要的“總統”、“立委”大選。“鄭麗文必須讓民眾迅速接受，我是對的”！



陳學聖舉例，凡走過2016換柱風暴的政治人物都點滴在心頭。實際上大家和柱姐都很熟，她並沒有那麼紅，那麼統。可是一旦被炒作起來，呼應了人民心中的隱慮，它就滾雪崩山，捲成大風暴，逼到臨陣換柱，重傷了國民黨選情，也賠上了朱立倫的政治生命。



他說，或許我們可說，當時事出緊急，國民黨換柱無法將話說清楚，就只是怕被抹紅，搞不好不換柱，選的還不會那麼差！陳學聖提醒，我們無法事後諸葛，但可看出，國民黨兩岸路線是擺盪的，是沒有堆疊累積，是有可能隨時迫於情勢，而會大幅轉變，最後就是裡外不是人，被罵成豬頭。



陳學聖指出，這次面對2026、2028大選，鄭麗文是比換柱時多了一點從容，但時間也很緊了。到底鄭是要深化、落實黨主席選前所謂親中路線，甚至不排除登陸，這有很多可以操作、想像的空間，前提是，“你要深信這是對的路線”。若對，當然堅持，且速速開展、愈快愈好，要說服廣大台灣民眾接受，“我是主流民意”。不知，鄭麗文想好，準備好了嗎？



陳學聖提到，趙少康對選後的感言，他點出了“國民黨一定要體認選舉是在台灣選，選民是在台灣，不在大陸，要追求台灣的最大利益”，同時也提醒“要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央，非常可惜”。趙少康一輩子都在政、媒圈，他一直相信趙的敏感度，絕非什麼“沒落權貴”，他的忠言，也不是什麼輸不起的酸語，就看鄭麗文聽不聽的進去了！



陳學聖透露，黨主席責任就是兩票：選票和鈔票。鈔票就是幫候選人募資糧，選票就是把路線把定，風向對了，就贏，反之，就慘輸！恭喜鄭麗文榮任國民黨主席，妳的選上，代表著國民黨基層黨員的求新求變，就請放手一搏，呼應真實民意，在變中，找出國民黨新的出路！深深祝福！