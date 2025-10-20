鄭麗文：當然要赴陸交流　怕就不要出來混

國民黨主席當選人鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文今天受訪表示，她相信絕大多數台灣人民是愛好和平，想遠離戰爭，所以能讓兩岸開始對話交流產生和平的定海神針就是九二共識，如何遠離戰火？就是反對“台獨”，所以她相信九二共識、反對“台獨”，會是台灣最大、最新的主流民意。



對於未來是否會赴陸交流？鄭麗文接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時，強調“當然要”。王追問，是否擔心過去交流會被貼標籤，甚至可能被法辦？鄭麗文說，“這有什麼好怕的，怕就不要出來混了”。



鄭麗文今天早上在廣播節目專訪行程結束後，面對媒體提問針對兩岸的通關密語一事做出以上表示。



鄭麗文18日當選國民黨主席，國民黨在19日下午收到中共中央總書記習近平發來的賀電，內容強調兩黨有著九二共識、反對“台獨”的共同政治基礎，而中華民族偉大復興勢不可擋，期望增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，推進國家統一。



鄭麗文表示，如果能夠化解兩岸所有的矛盾及歧見，如果能推動兩岸和平合作，帶來兩岸的共榮，什麼工作都願意做，什麼人都願意見。她認為，要到大陸去不管做任何交流、見任何人，代表性才是重點，凝聚多數的主流民意非常重要。現在去也是代表國民黨主席而已，希望未來能有國民黨的“總統”或政權，那代表的是全台灣的民意，層次就更不一樣了。



鄭麗文強調，兩岸的通關密語是“九二共識、反對台獨”，還有“中華民族”，可以瞭解彼此的態度與立場，伸出友誼的手，兩岸是可以交流的，沒有像陸委會現在已讀不回，無法溝通，導致很多台灣人的權益受損，例如南投整個觀光業非常慘澹，原因為何大家都知道。



鄭麗文在接受媒體聯訪時進一步提到，民進黨很多論述，其實偏離了正確歷史事實，也偏離了國際法理，更無端製造了很多不必要的仇恨跟對立，不只是兩岸之間，甚至是台灣內部。所以不要在台灣自己內部找敵人，更不要打著仇中反中的牌、“國安”牌，製造不必要的寒蟬效應，言論鉗制，讓台灣變成一言堂，這樣的政治操作是反民主的。