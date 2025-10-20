顧立雄：海鯤號潛艦11月沒交艦　日罰19萬

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電(記者 俞敦平)台“國防部長”顧立雄今日在“立法院”受訪時表示，海鯤號潛艦的海上測試進入關鍵階段，11月能否如期交艦“挑戰相當大”，會持續請海軍和台船一起努力。“海鯤號”若無法如期交艦該如何處置？顧說，依約計罰，每天大概19萬元(新台幣)。



顧立雄說，“國防部”將秉持“安全與品質為上”原則，全力確保各項驗證作業到位。他並指出，潛艦自造計劃的相關政策與執行應接受“立法院”監督，部分機密內容已於上周專報，今日則就可公開部分向外界說明。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“國防部”專案報告“潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為”。“國防部”報告指出，原型艦已進入海上測試階段，“國防部”有信心與海軍司令部按部就班、循序漸進，最終在確保安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證目標。



台“國防部”近來多項自主研發計劃備受關注，其中最受矚目的莫過於台灣首艘自造潛艦“海鯤號”的交艦進度。由於潛艦自造攸關海軍戰力與防務自主象徵，“立法院”今日要求“國防部”就工程進展、測試狀況及相關預算進行報告。顧立雄今日出席委員會前受訪，針對外界關注的海上測試與交艦時程作出回應。



顧立雄指出，目前海鯤號已進入海上測試階段，相關驗證工作仍在進行中。他表示，11月能否如期完成測試與交艦仍有相當挑戰，但“國防部”與中科院、海軍皆全力以赴，會在確保安全與品質的前提下推進後續作業。“我們還在研製新的艦體與關鍵裝備，也在進行驗證，會秉持安全與品質為上，確保各項測試符合標準。”。



針對“立法院”關切潛艦自造專案的監督與資訊透明，顧立雄表示，所有“國防”政策與執行計劃都應接受“立法院”監督。他說，上周已針對機密部分向“國會”專報，今日則就可公開的內容進行說明，“我們會在不涉及機密的情況下，讓社會瞭解計劃進展”。



顧立雄強調，潛艦自造計劃不僅是造艦工程，更是台灣防衛任性的重要象徵。他指出，相關單位正以安全、品質與進度三者兼顧為目標，確保海鯤號的測試工作順利完成，待各項驗證結束後再向外界報告具體成果。