台海軍疑涉浮報案　顧立雄：已責成調查釐清

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電（記者 俞敦平）台“國防部長”顧立雄今日在“立法院”受訪時表示，針對近期媒體揭露海軍內部涉嫌浮報預算與洩密等爭議，“國防部”已責成海軍展開行政調查，要求“秉持嚴謹精神、儘速釐清”。他強調，在調查結果出爐前，不宜對外臆測，但部將確保依法辦理、追究責任；同時也提及“國防部”正推動彈藥庫整建、訓場擴充等建設，以強化戰備韌性。



近期媒體報導指出，海軍大氣海洋局有軍官涉嫌浮報預算、圖利廠商，並疑似蒐集敏感資料；另有個案涉及軍中人員洩漏機密，引發社會關注。對此，顧立雄今日受訪時表示，他已請海軍展開行政調查，並要求在程序上確實查明。“我們希望能秉持嚴謹的精神，儘速完成行政調查，在結果出來之前，我不便再進一步說明。”他說。



顧立雄指出，“國防部”對內部紀律與保密工作極為重視，一旦查明事實，絕不寬貸。顧立雄強調，相關單位已依規進行內控與督導，調查結果將依程序對外說明，並視情節依法處理。



除了回應弊案質疑，顧立雄也談及“國防部”目前推動的“戰備韌性”強化計劃。他說，防務建設有兩大方向，一是提升“機動備員與自動安全能力”，二是強化“國土防衛韌性”。這包括彈藥庫整建、訓場道路改善及戰備存量提升等工程，為配合義務役延長及後備戰力強化需求而推動。



顧立雄表示，相關預算已經過“立法院”審議通過，“國防部”將在兼顧安全與品質的前提下落實執行。他重申，防務體系不僅要強化裝備與設施，更須維持制度透明與紀律嚴明，唯有如此才能真正提升整體戰力與“國防”任性。