鄭麗文：拜會黃國昌勢在必行　愈快愈好

國民黨主席當選人鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月20日電（記者 張嘉文）針對藍白合作議題，中國國民黨主席當選人鄭麗文今天表示，一定釋出最大善意跟誠意，希望過程當中開誠佈公，瞭解彼此政黨的處境與需求，以及各地的生態等，務必為在野力量整合出最強的、能夠代表民意的團隊與隊伍。



鄭麗文將於11月1日全代會交棒後上任。



鄭麗文說，還有很多重大議題要和台灣民眾黨溝通等等，所以拜會民眾黨主席黃國昌當然是勢在必行，也希望愈快愈好，會積極來安排。



鄭麗文今天在接受廣播節目專訪後，面對媒體提問藍白合作的議題時，做出以上表示。



至於黃國昌日前宣布，明年1月底卸任不分區“立委”後，2月1日就要成立新北市長競選辦公室。



鄭麗文表示，黃國昌宣布要爭取新北市長時，她非常肯定跟佩服，這就是民主政治人物所展現的風範，黃國昌也說會努力成為最佳、最強的人選，最後會有一個機制，來為新北市拔擢真正最好、最強的人選。



鄭麗文說，黃國昌非常優秀，但不可諱言，國民黨長期在新北市的執政可圈可點，也受到市民高度的肯定，未來國民黨也有信心推出在新北市受到廣大支持的人選，但是一定會遵守及形成藍白合的機制來產生人選。



對於未來如何藍白合作？鄭麗文說，未來縣市地方政府，是培養人才的平台，不要讓人家覺得藍白合作只是在選舉提名的位置上，基本的大政方針方向還是要一致，不能只是分位置，施政理念對選民負責，也是民主政黨政治的典範，國外很多“內閣制”的政黨政策，很多是“內閣”加人事，而不是衹有人事的位置而已，她非常認同民眾黨現在倡議的聯合政府概念。