黃國昌聲援鄭麗文　民進黨沒根據就潑糞抹紅

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月20日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任，台灣民眾黨主席兼“立法院”黨團總召黃國昌20日在“立法院”受訪表示，鄭麗文剛選上就被民進黨抹紅，這種潑糞式抹黑欠缺事實基礎以及根據，呼籲政治應回歸理性討論。



對於藍白在野黨合作，黃國昌說，會以“和解共生”為核心理念，至於何時“鄭黃會”還不急。



黃國昌表示，他身為法律人，一向就事論事，民進黨若沒有具體事實與證據基礎，不宜隨意揣測或以潑糞方式抹黑、抹紅鄭麗文，質疑鄭麗文與中國大陸溝通並無根據，若有溝通內容應以公開透明為準，否則不宜任意指控。



他也提到，國民黨內部確實有些變化，國民黨籍“立法院長”韓國瑜說得很好，“中華民國是我們的國”，台灣是我們的家，不分黨派，這應該是所有政治人物共同努力實現的目標。



記者問，鄭麗文稱藍白應有相同理念，比如反“台獨”，另外何時會有“鄭黃會”？



黃國昌笑說不急，並說鄭麗文剛當選國民黨新任主席，尚未正式上任，民眾黨本於最大善意，認為當前最欠缺的正是“和解共生”，而不是像有政黨將不贊成你的人都當成雜質，因此要怎麼樣落實實踐和解共生，他保持開放態度。



他進一步指出，在“國會”中，民眾黨仍會持續就法案與國民黨合作，保持開放心胸。回顧過去一年多以來，民進黨在撕裂社會的時候，一個一個法案都是在野黨提出來的，在野黨在“國會”撐起這個“國家”。針對任何福國利民的法案，民眾黨都會本於理性合作。