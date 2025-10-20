輝達、台積電在美開花　翁履中：台灣警訊

黃仁勳（右三）日前造訪台積電亞利桑那廠（AZ廠），宣布首款在美國製造的Blackwell晶片，即出自台積電AZ廠。（輝達官網） 中評社台北10月20日電／輝達（Nvidia）執行長黃仁勳出席台積電亞利桑那廠慶祝儀式，強調“全球最重要的晶片，現在在美國製造”。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中20日指出，這項合作雖令人振奮，但對台灣而言，“技術榮光不等於戰略優勢”。他提醒台灣必須思考如何從中真正“收穫果實”，否則恐淪為被邊緣化的供應者。



翁履中20日在臉書表示，台積電在美國製造AI晶片，這當然是技術實力與全球競爭力的展現，也是一個值得驕傲的時刻。但他還是要逆風提醒，台積電強，如果沒有整體策略配合，就不等於台灣更強。台積電在半導體製程上依舊領先全球，但當它的核心製造與投資逐步轉移到美國、日本與歐洲，台灣在這場產業鏈中的“主導位置”正在慢慢被稀釋。



翁履中指出，輝達執行長黃仁勳說“未來最重要的晶片在美國製造”，這句話其實道出了另一層意涵：美國最需要的生產線，未來可以不再依賴台灣。這並非政治表態，而是現實布局。當特朗普政府、拜登政府都以“國家安全”為名推動“晶片回流”，當全球AI競賽聚焦“供應鏈安全”與“科技主權”，台積電的國際佈局就不只是商業決策，而是面對政治與地緣戰略的反映。



翁履中強調，台積電的成功讓台灣受惠，但當台灣之光逐漸成為“美積電”或更準確地說“全積電（Global Semiconductor）”時，台灣雖仍有名分，卻不再是利益核心，甚至可能逐漸失去決策主導地位。不能只看到“台積電三個字”就覺得台灣在贏。名稱裡有台灣，不代表利益都回到台灣。



翁履中提醒，鳳凰城的工廠會帶來高薪工作、帶動地方供應鏈、吸引人才——但這些都發生在美國，不在台灣。未來的技術資料、人才培育、上下游關鍵供應商，也會隨著投資與政策往外走。這是一種“實質去台化”，儘管過程可能緩慢，但趨勢已經明確。