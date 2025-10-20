回應趙少康　鄭麗文：扣紅統帽子最要不得

國民黨主席當選人鄭麗文接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月20日電（記者 張嘉文）前中廣董事長趙少康昨日在臉書發文，對中國國民黨主席當選人鄭麗文提出多項警告與建議，強調要降低並消除親中力量，否則“會令不出黨中央”。對此，鄭麗文今天說，選舉難免會激情，選舉因為才剛剛落幕，可能大家還需要有一段時間冷靜下來，她希望選舉激情能夠早一天結束。



鄭麗文在廣播節目專訪時對此事也說，這個憂慮是假議題，她的兩岸主張與言論一致，也禁得起考驗；扣紅統帽子是最要不得的操作手法。



鄭麗文今天早上接受中廣“千秋萬事”節目的廣播專訪，主持人王淺秋問及，黨內憂心國民黨從中間藍變紅統，鄭回應說，不知為何會有這樣的擔心，這次黨主席選舉過程，每個候選人都說“我是中國人”，她的兩岸主張言論一貫，也禁得起考驗，這就是網路上和民進黨唯一的招，他們缺乏想像力，就用廉價的標籤扣紅帽，太低估選民智慧。



鄭麗文強調，台灣民眾對政治非常厭煩，不做正事，毫無底線地反中、抗中已讓老百姓反感，“我一點都不擔心這個問題，”國民黨是否能在重重困難，讓民眾相信國民黨能帶領他們走出光明燦爛的未來。當民進黨倒行逆施、國民黨如何保台護台，國民黨正確的兩岸政策，相信也是區域與國際社會的期待，終究要有自信會贏得多數民眾支持，且會贏得選戰。



至於扣紅統帽子，鄭麗文說，這是台灣最要不得的操作手法，已經被社會唾棄反感，國民黨何必因此綁手綁腳，民進黨隨便扣帽子他們就自己退縮，選民怎會對國民黨有信心？黨員希望求新求變，就是希望國民黨不要再慫了，對的事情要理直氣壯，不要被廉價的不負責任的標籤裹足不前。



此外，鄭麗文在接受媒體聯訪時被問到未來的黨務人事布局，她說，選前都沒有人事規畫，她有信心可以找到心目中理想的人選，也要徵詢各方意見，除了幹部，還有副主席，目前才剛開始，都還沒有任何名單。