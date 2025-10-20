顧立雄：海鯤號海測穩步推進　強調安全優先

台“國防部長”顧立雄接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電(記者 俞敦平)“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請台“國防部長”顧立雄進行“潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為”專案報告。顧立雄表示，潛艦自造是國家重大軍事建案，原型艦已進入海上測試階段，將在安全與品質兼顧下完成各項驗證；海軍造船發展中心主任顧志中則說明海鯤號自6月起已完成三次浮航測試，潛航與深水測試將依程序推進，確保性能符合作戰需求。



“立法院”“外交及國防委員會”20日邀請“國防部部長”顧立雄報告“潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為”，併請台灣國際造船股份有限公司董事長列席，並備質詢。



顧立雄在報告中指出，潛艦自造計劃為“國家安全會議”主導的重要專案，感謝“立法院長”期支持。他表示，海鯤號原型艦目前已進入海上測試階段，10月13日“國防部”已向“立法院”進行機密專報，今日則針對可公開內容進行說明。顧立雄強調，海軍將“按部就班、循序漸進”，在確保安全與品質的前提下完成性能驗證，以滿足作戰與操作需求。



海軍造船發展中心主任顧志中隨後報告指出，潛艦自造第三階段後續艦的籌建預算，目前依“立院”決議凍結五成，須待原型艦海測通過後報院解凍。他回顧，原型艦自2020年11月開工，2025年6月17日進入海上測試，採“漸進式構型延改”策略，需長時間調校裝備並逐項驗證性能，過程中遇到問題皆與台船及原廠協同解決。



顧志中說明，海測分為浮航、淺水潛航及深水潛航三階段，逐步驗證艦體性能與安全能力。海鯤號自6月中起已完成三次浮航測試，項目包括推進動力、通信、艦船操控及潛望鏡等系統驗證，隨後在7月至9月間進入乾塢，進行水密檢驗與戰鬥系統校正。



顧志中指出，目前正加速潛航前整備，重點在主機自動充電與整合式載台管理系統（IPMS）測試。由於涉及多家國內外廠商協調，測試進度受排程影響，但並非技術瓶頸，台船工程師已與原廠合作進行軟體優化，加速驗證完成。待潛航安全條件確認後，將依序進入潛航與深水測試階段，全面檢驗艦體操控、耐壓與戰鬥系統功能。



顧志中最後表示，潛艦自造是台灣首次自製潛艦工程，雖屢遇挑戰，但團隊從中累積經驗，為後續艦精進奠定基礎。海軍與台船將依契約要求，在交艦前完成所有缺失改正，最終在安全與品質並重的原則下完成全艦性能驗證。