台將開放美車美豬？鍾佳濱：整體利益為原則

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月20日電（記者 張穎齊）傳出台灣將零關稅開放美國汽車與豬肉進口，以換取美方取消“疊加關稅”，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱20日表示，政府應以台灣整體利益為最高原則，平衡外貿壓力與台灣產業衝擊，必要時以政策手段進行調節與補償，確保談判成果兼顧公平與韌性。



《中國時報》報導台美關稅談判中，傳出台灣將零關稅開放美國汽車與豬肉進口，以換取美方取消“疊加關稅”，並傳出“行政院副院長”鄭麗君抱怨“台灣氣氛未營造好”。



鍾佳濱指出，台美關稅談判勢必會受到外部壓力，特別是美方期望能在雙邊貿易中達成更對等開放的目標，這是所有與美國貿易的國家共同面臨的挑戰，談判團隊會在權衡各項利益後，做出最符合台灣長遠發展的全盤取捨。



他說，台灣對外要衡量“國家”的利益，對內則必須對受到衝擊的產業進行必要的政策調節。謀求“國家”最大利益的同時，也要兼顧台灣不同產業的平衡。



鍾佳濱進一步表示，政府已做好相關政策準備，若談判結果對部分產業造成短期影響，將以補貼、轉型支持或產業升級計劃等手段協助調整，對於受衝擊的產業要有調節機制，對獲利更多的產業也應適度回饋社會，這是負責任的“國家”治理。



他強調，面對全球化貿易趨勢，台灣在維護農業、製造業與出口競爭力間必須找到平衡點，要在保護基層勞動者與維持經濟活力之間，取得合理的政策彈性。



此外，針對中國國民黨籍“立委”馬文君質疑“韌性特別預算”中出現購買電子白板、礦泉水、修泳池、鋪馬路等項目疑似浮編預算，鍾佳濱則回應，“國防”韌性建設不僅是武器裝備，也包含後勤與基礎設施的強化。



他說，“國家安全”的韌性不只是對外防衛的武器，它也體現在平時備戰與戰時維運的能力上。這些後勤項目，如物資儲備、基礎設施修繕，都是強化防衛體系的重要基礎。



鍾佳濱表示，“立法院”在審查預算時具備監督權，若發現不必要或不急迫項目，會依法進行調整與刪減；但整體方向應著眼於提升“國家”戰略韌性，以防範外部威脅、保障民眾安全為最終目標。