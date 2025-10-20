特朗普：晶片正自台灣回流美國生產

黃仁勳（右）是特朗普推動美國晶片回流政策的重要產業代表之一。（翻攝The White House Flickr） 中評社台北10月20日電／美國總統特朗普近日接受《福斯新聞》節目《Sunday Morning Futures》專訪，內容於19日播出。他在節目中強調，為了讓製造業回流美國，他對不在美國本土生產的藥品與晶片課徵高額關稅，這項政策成功促使企業將生產線“從全世界、包括從台灣”遷回美國。他表示：“除非藥廠和晶片廠在美國生產，否則他們都得付出代價”。



特朗普指出，這些關稅政策帶來了實質效益，不但讓供應鏈回流，也為美國創造巨大投資機會。他預估，美國今年可能吸引高達20兆美元的投資，其中一大關鍵就是半導體和AI科技的回美製造趨勢。



同一天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也在《福斯》的另一檔節目《The Sunday Briefing》中接受直播訪問，進一步證實這波“製造回流”的具體成果。稱輝達上週在美國最先進的晶圓廠內，成功製造出公司史上最先進的AI晶片“Blackwell晶圓”。黃表示：“這是歷史性的一週！我們在美國本土，首次製造出全球最先進的AI晶片”。



對於特朗普想方設法想要推動半導體製造回流美國，而白宮正在敦促台灣將晶圓廠和供應商遷往美國、尤其是台積電，以對抗中國大陸。外媒日前指出，台積電每年恐都把超過全球資本支出（CapEx）的10%以上投在美國建廠與設備上，在過度集中在美建廠投資，恐削弱全球優勢。



