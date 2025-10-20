鄭麗文點名謝龍介、柯志恩　南部一定要贏

鄭麗文感謝國民黨團總召傅崐萁第一時間誠意邀請她來黨團。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席當選人鄭麗文今天中午拜會國民黨“立法院”黨團，表達未來會和藍委們並肩作戰的意志。她特別點名藍委包括台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉，分別稱呼他們“市長”，強調南台灣他們三個都贏，國民黨就出頭天了。



11月1日將上任的鄭麗文今中午拜會國民黨團，共52席藍委之中，有逾40名到場，出席踴躍。其中包括一同競逐黨主席的黨團書記長羅智強、挺郝龍斌的藍委賴士葆及主席選舉期間挺郝、曾批評鄭的台中“立委”黃健豪等人皆到場表達祝賀。鄭到場時逐一和藍委握手、擁抱致意。



鄭麗文致詞時表示，過去一年來各位真的辛苦了，黨內“立委”分分秒秒都在備戰狀態。在場有很多過去浴血作戰的同志，也有些新進同志，看到“國會”第一大的黨團，軍容壯盛，開心但壓力更大。



鄭麗文強調，希望在她任內，2028年大選國民黨不只是第一大黨，且還是過半的“立院”黨團。



鄭麗文說，大家才剛經過大罷免洗禮，身經百戰挺過來，未來國民黨會在“國會”扮好把關、為台灣民眾解決困難，突破問題。而中央黨部可作黨團最堅實後盾，並肩作戰、提供子彈，甚至跟縣市政府、議會各項連結，讓地方的需求“國會”都能隨時反映。



鄭麗文感謝黨團總召傅崐萁第一時間誠意邀請她來黨團。傅真的很辛苦，要全心全意在花蓮救災善後，還要面對綠營鋪天蓋地的政治打壓。千言萬語反正我們心意相通，第一線作戰過的大家都知道，她一定跟各位站在一起。



鄭麗文特別提到不分區藍委台南謝龍介、屏東蘇清泉、高雄柯志恩。她笑著說，剛剛和謝龍介擁抱時，她特別說“一定要贏”！所以謝現在的壓力比她還大。另外她也稱柯志恩為市長，強調明年突破艱困選區就從南台灣開始贏，她會全力做大家後盾，交出漂亮成績單。