宋立彬：鄭麗文在黨內沒奧援系統　比較難做

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月20日電（記者 蔣繼平）鄭麗文當選中國國民黨主席後，前中廣董事長趙少康籲鄭降低親中力量，否則會令不出黨中央，此說法引起熱議。國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，這是新主席出來會有的正常討論現象，只要鄭麗文做好溝通協調、把路線明確化，相信半年之後就會獲認同，不過鄭在黨內沒有自己的奧援系統，是真的會比較不好做一點。



鄭麗文當選國民黨主席後，力挺前台北市長郝龍斌的趙少康19日在臉書發文示警“鄭麗文要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央，中央黨部成為黨主席一個人的武林”，引起熱議。



有關趙少康被外界指為“反鄭”第一線，宋立彬解讀，主要是國民黨內對鄭麗文較不瞭解，鄭麗文的路線也還不夠明確，所以趙少康應該是在憂心未來國民黨在鄭麗文的手上會何去何從，所以有點過慮了。他認為，趙應該是不希望未來還有透過網軍來影響黨中央的運作與決策，才會去講這些比較極端的話，背後應該是代表自己與戰鬥藍的立場來發言。



怎看令不出黨中央這件事？ 宋立彬表示，應該說比較不好做，因為鄭麗文在黨內沒有自己的奧援系統，像中常委、黨代表，等於自己當選、全家當選的主席，所以後面要清楚表達路線，去爭取黨代表與縣市長的認同，這是鄭麗文現在應該做的事。



不過這都屬正常現象，宋立彬表示，譬如朱立倫上屆回鍋參選黨主席，大家也會質疑路線，所以新任主席就是拿出溝通協調，把路線明確化，等鄭麗文拿出魄力、拿出領導統御出來，相信在半年之後就會不一樣，到時大家就會認同鄭麗文。



觀察黨內目前氛圍，宋立彬表示，應該是擔憂對黨的動盪，主要鄭麗文黨內歷練背景不夠深，也沒當過民選的民意代表，衹有不分區，可能不知道真正參選的人內心的辛苦，有民意基礎比較能瞭解社會真實想法，區域“立委”與不分區是不同的思考。



對南部明年2026選舉的影響，宋立彬認為，畢竟不像“立法院長”韓國瑜是爆發型、魅力型的政治人物，鄭麗文是因為黨內時空背景的改變才有機會當選主席，對南部影響變化不大，因為不可能換將，還是藍委柯志恩、謝龍介在選，所以格局變化不大。



對於鄭麗文的人格特質，宋立彬指出，雖然鄭麗文演講時有很強的煽動力，在政論節目上鏗鏘有力，但講白一點，有激動人心的談話，但到底有沒有實力去做運作？所以未來新主席真正的實力在哪，大家還不知道，就持續觀察看看。